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Умерла Милана Каштанова — самая известная жертва зимних крыш. Она перенесла кому и заново научилась говорить

В 2010 году на девушку упала глыба льда

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Видео: «Фонтанка»

Милана Каштанова приехала в Петербург из Эстонии — здесь она училась на психолога. Привычная жизнь изменилась в один миг, когда зимой 2010 года ей на голову упала глыба льда. Коммунальщики сбивали наледь с крыши и не огородили тротуар. Как это изменило жизнь девушки — смотрите в видеосюжете наших коллег из «Фонтанки», который опубликован чуть выше.

Петербургские врачи смогли вернуть Милану с того света. После девушку перевезли в Кёльн. 9 месяцев в коме и 13 лет борьбы за жизнь. Ей многое пришлось учиться делать заново: двигать руками, держать ложку и даже сидеть. Она пела любимые песни и любила наводить красоту.

Милана не сдавалась. Рядом были родные и близкие: они влезли в большие долги, чтобы поднять девушку на ноги. Только в 2013 году они получили компенсацию от коммунальщиков — 10 миллионов рублей. За неогороженный тротуар представитель коммунальных служб получила полгода. Условно.

Милана ненависти к виновникам не испытывала. 31 января этого года она умерла. Ей было 34 года.

— Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути, — написали родители девушки, Вадим и Лена Каштановы, в социальных сетях.

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