Умерла Милана Каштанова — самая известная жертва зимних крыш. Она перенесла кому и заново научилась говорить

Милана Каштанова приехала в Петербург из Эстонии — здесь она училась на психолога. Привычная жизнь изменилась в один миг, когда зимой 2010 года ей на голову упала глыба льда. Коммунальщики сбивали наледь с крыши и не огородили тротуар. Как это изменило жизнь девушки — смотрите в видеосюжете наших коллег из «Фонтанки», который опубликован чуть выше.

