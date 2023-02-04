Умерла Милана Каштанова — самая известная жертва зимних крыш. Она перенесла кому и заново научилась говорить

Милана Каштанова приехала в Петербург из Эстонии — здесь она училась на психолога. Привычная жизнь изменилась в один миг, когда зимой 2010 года ей на голову упала глыба льда. Коммунальщики сбивали наледь с крыши и не огородили тротуар. Как это изменило жизнь девушки — смотрите в видеосюжете наших коллег из «Фонтанки», который опубликован чуть выше.
Петербургские врачи смогли вернуть Милану с того света. После девушку перевезли в Кёльн.
Милана не сдавалась. Рядом были родные и близкие: они влезли в большие долги, чтобы поднять девушку на ноги. Только в 2013 году они получили компенсацию от коммунальщиков —
Милана ненависти к виновникам не испытывала.
— Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути, — написали родители девушки, Вадим и Лена Каштановы, в социальных сетях.