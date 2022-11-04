Добровольцев официально приравняли к военнослужащим ВС РФ
Они будут получать аналогичные льготы и компенсации
Сегодня, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, согласно которым добровольцы будут официально приравниваться к военнослужащим. Согласно этим поправкам, добровольческие формирования может по решению президента создавать Министерство обороны. На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту, им и членам их семей предоставят соответствующие социальные гарантии и компенсации.
Денежное содержание и его размеры для добровольцев будет устанавливать Минобороны, кроме того, они получат право на бесплатный проезд на любом транспорте (кроме такси), на единовременное пособие после увольнения по причине негодности к военной службе (из-за травмы, увечья или заболевания). В случае гибели добровольца это пособие выплачивают членам семьи погибшего в равных долях. Также добровольцы получат право досрочного выхода на пенсию и удвоение пенсионных коэффициентов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации на спецоперацию добровольцами отправились 13 тысяч человек. Тогда же он рассказал об окончании мобилизации.
Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами. Соответствующие телеграммы уже разосланы в военкоматы.