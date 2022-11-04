Добровольцев официально приравняли к военнослужащим ВС РФ

Денежное содержание и его размеры для добровольцев будет устанавливать Минобороны, кроме того, они получат право на бесплатный проезд на любом транспорте (кроме такси), на единовременное пособие после увольнения по причине негодности к военной службе (из-за травмы, увечья или заболевания). В случае гибели добровольца это пособие выплачивают членам семьи погибшего в равных долях. Также добровольцы получат право досрочного выхода на пенсию и удвоение пенсионных коэффициентов.