В Казахстан — за свободами: как новосибирцы оформляют карты иностранных банков и за чем еще едут к соседям

Казахстан стал одним из популярных направлений новой экономической миграции естественным образом — это ближайший и самый крупный сосед РФ, попасть в который можно, просто доехав до границы на машине. Для этого даже не нужно загранпаспорта, туристу будет достаточно обычного, российского.



Граждан России, которые едут сейчас в Казахстан не просто отдохнуть, можно разделить на три неравные группы. В первую входят те, у кого есть какие-то опасения по поводу своей свободы и безопасности (обоснованны они или нет, вопрос другой). Вторую формируют специалисты (часто это фрилансеры), чьи заказчики находятся вне России: разработчики программного обеспечения, веб-дизайнеры и т. д. Для них важнее сохранить каналы получения доходов. Но самая массовая часть — люди, которые хотят открыть в банке Казахстана счет и получить банковскую карту, которая будет работать вне России.

