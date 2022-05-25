В Казахстан — за свободами: как новосибирцы оформляют карты иностранных банков и за чем еще едут к соседям
В соседнюю страну в этом году въехало больше 200 тыс. россиян — что они там делают
В прошедшие несколько месяцев Казахстан столкнулся с небывалым наплывом россиян. Количество наших соотечественников, которые обратились в этой стране за так называемым ИИН (индивидуальным идентификационным номером, дает право получить карту казахстанского банка), выросло в 10 раз. С тем, почему люди едут в эту страну, насколько сложно в ней обосноваться и чем она может быть полезна, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Русские пришли
Нур-Султан, обычный ЦОН (центр обслуживания населения — аналог российских МФЦ), один из девяти в столице Казахстана. Сразу за несколькими столами подряд люди с российскими паспортами подают заявления на получение ИИН (индивидуального идентификационного номера, аналога российского ИНН). Это первый шаг для любого, кто в этой стране хочет начать хоть какую-то экономическую деятельность. С начала 2022 года ИИН в Казахстане получило свыше 36 тысяч граждан РФ — это в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД республики агентству «Интерфакс».
Казахстан стал одним из популярных направлений новой экономической миграции естественным образом — это ближайший и самый крупный сосед РФ, попасть в который можно, просто доехав до границы на машине. Для этого даже не нужно загранпаспорта, туристу будет достаточно обычного, российского.
Граждан России, которые едут сейчас в Казахстан не просто отдохнуть, можно разделить на три неравные группы. В первую входят те, у кого есть какие-то опасения по поводу своей свободы и безопасности (обоснованны они или нет, вопрос другой). Вторую формируют специалисты (часто это фрилансеры), чьи заказчики находятся вне России: разработчики программного обеспечения, веб-дизайнеры и т. д. Для них важнее сохранить каналы получения доходов. Но самая массовая часть — люди, которые хотят открыть в банке Казахстана счет и получить банковскую карту, которая будет работать вне России.
Карточные изгои
То, что в мире произошли серьезные изменения, путешественник понимает сразу после пересечения границы. В России пользователи VISA и MasterCard в массе своей ничего не почувствовали — все платежи внутри страны проходят как прежде. Однако за пределами РФ карты международных систем, выпущенные российскими банками, попросту перестают работать. Никакие операции по ним невозможны даже в банкоматах Сбербанка (которых в Казахстане достаточно много).
Если у вас VISA, то вы не можете заплатить за бензин, оплатить гостиницу, просто снять наличные. Худо-бедно в Казахстане работает только карта МИР, но к оплате ее принимают далеко не везде — проще с ее помощью снять наличные.
И это Казахстан, страна, которая имеет с Россией теснейшие экономические связи. Что уж говорить о чуть более удаленных государствах. Неудивительно, что россияне, которые планируют (по делу или просто на отдых) какие-то поездки за рубеж, массово озаботились получением карт казахских банков. Формально для этого достаточно ИИН (получить его можно за день, хотя максимальный срок — три дня) и номера телефона оператора Казахстана. Неименную VISA выдадут за 15–20 минут (минус ожидание в очереди, если таковая будет). Но есть нюансы.
Столкнувшись с наплывом россиян, казахские власти начали потихоньку ограничивать эту карточную вольницу. Так, с начала мая самый крупный в Казахстане Halyk Bank (что-то вроде нашего Сбера) прекратил выдачу карт нерезидентам без предоставления копии договора с работодателем в Казахстане. Более того, как говорят ранее выехавшие в эту страну сибиряки, вопросы возникли и к клиентам банка, открывшим счета до введения этого ограничения. Частные банки пока выдают карты без дополнительных вопросов.
Эмигранты «на всякий случай»
НГС поговорил с несколькими сибиряками, которые или уже переехали в Казахстан, или собираются сделать это в ближайшее время. Ни одного из них нельзя отнести к политическим беженцам, хотя все признаются, что их угнетает атмосфера в обществе в целом. Однако себя они считают скорее экономическими мигрантами, поэтому не хотят выступать с какими-то заявлениями и называть свое имя.
— Никакая страна не идеальна. И в самом Казахстане ситуация может измениться таким образом, что придется вернуться. Не хочется сжигать мосты, — так выразил общее настроение один из переехавших.
Еще один из собеседников признался, что беспокоится за сына призывного возраста.
— Я сам служил и ничего плохого в армии не вижу, для мужчины это даже полезно. Но сейчас такое время, что срочная служба может обернуться участием в боевых действиях, — говорит собеседник НГС. Отмечая при этом, что, в принципе, тоже готов будет вернуться, «если всё уляжется».
Игорь (фамилию просил не указывать), работающий в IT, в качестве одного из стимулов для временной релокации называет желание сохранить возможность для путешествий и в целом работы на мировом рынке труда без ограничений, связанных с какими-то политическими катаклизмами.
Надолго ли можно остаться?
Законы Казахстана позволяют без дополнительных юридических формальностей провести на территории этой страны до 90 дней, после чего придется или выехать из страны, или оформить РВП (регистрацию временного пребывания). Фокус с выездом и немедленным (или через несколько дней) въездом обратно, кстати, в Казахстане не проходит: для того, чтобы снова провести в стране три месяца, придется 90 дней находиться в другой стране.
Основанием для РВП в Казахстане для граждан РФ может быть или трудовой договор с местным работодателем, или собственный бизнес, зарегистрированный в этой стране. Пока для того, чтобы стать предпринимателем, достаточно регистрации ТОО (аналог российского ООО).
Нужен ли казахский?
Казахстан — по факту двуязычная страна. Но обязательное знание казахского нужно только на государственной службе и в компаниях, где этого требует сама специфика работы (например, необходимость общения с клиентами). Но в принципе даже сами казахи в больших городах часто между собой говорят больше по-русски. Знание языка в быту может быть необходимым только в каких-то отдаленных районах.
Для человека, который хочет сделать карьеру в крупной корпорации, более актуальным может оказаться знание английского, поскольку Казахстан активно привлекает иностранных инвесторов. И в целом страна в большей степени, чем Россия, сегодня вписана в международный экономический контекст, считают собеседники НГС.
Где работать?
Рынок труда в Казахстане принципиально не отличается от российского. Востребованный в России специалист, скорее всего, найдет работу и там. Никаких специальных разрешений для этого не нужно, по сути, достаточно готовности работодателя принять вас на работу официально.
В стране действуют как огромные корпорации с тысячами сотрудников, так и совсем небольшие предприятия. В Казахстане очень развит и малый бизнес. Большое количество людей держат магазинчики или закусочные, где сами же и работают. На транспортном рынке значительную часть составляют владельцы одной-единственной фуры.
Зарплаты, правда, могут показаться более низкими, чем в Новосибирске. Так, в базе HeadHunter, например, сейчас есть позиции Devops инженера (Нур-Султан) с зарплатой от 550 тысяч тенге (75 тысяч рублей по курсу ЦБ). В Новосибирске соискателям на позицию с похожими требованиями предлагают от 120 тысяч рублей.
Системному администратору в казахской столице обещают от 350 тысяч тенге (47,7 тысячи рублей). Инженер-электрик будет получать от 400 тысяч тенге (54,6 тысячи рублей). А пешему курьеру обещают от 200 до 600 тысяч (27,3–82 тысячи рублей).
В целом Казахстан имеет более низкий, чем в России, уровень преступности. Вероятность попасть в какие-то неприятности, просто выйдя на улицу, здесь ниже, считают переехавшие сюда сибиряки. Впрочем, у всех свежи воспоминания о массовых беспорядках, которые имели здесь место в январе этого года. Даже сегодня правительственный квартал в Нур-Султане охраняют полицейские с автоматами. Все рейсы из этой страны были тогда отменены, вывозить застрявших в Казахстане граждан России пришлось военными самолетами.