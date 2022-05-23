«Олег всегда был целеустремленным парнем»:
21-летний разведчик погиб в спецоперации на Украине
Прощание прошло в селе Барлак Мошковского района
В Новосибирской области простились с
— Его уже похоронили, 17 мая были похороны. Прощание [состоялось] в селе Барлак, — сообщили в районной администрации.
Заметка об Олеге Балаганском появилась в районной газете «Мошковская новь» (учредитель — государственное автономное учреждение Новосибирской области «Редакция "Мошковская новь"». — Прим. ред.).
— Олег Балаганский родился 17 мая 2000 года. С
Там же сообщается, что Олег Балаганский всегда мечтал стать военным и военную службу по контракту проходил в воинской части Шилово, в разведке.
В Новосибирской области 7 мая простились с