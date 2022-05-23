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Спецоперация на Украине

«Олег всегда был целеустремленным парнем»: 21-летний разведчик погиб в спецоперации на Украине

Прощание прошло в селе Барлак Мошковского района

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Олег Балаганский служил в воинской части в Шилово, в Новосибирской области

Олег Балаганский служил в воинской части в Шилово, в Новосибирской области

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В Новосибирской области простились с 21-летним Олегом Балаганским, который погиб в боях на территории Украины. Информацию о гибели военнослужащего НГС подтвердили в администрации Мошковского района.

— Его уже похоронили, 17 мая были похороны. Прощание [состоялось] в селе Барлак, — сообщили в районной администрации.

Заметка об Олеге Балаганском появилась в районной газете «Мошковская новь» (учредитель — государственное автономное учреждение Новосибирской области «Редакция "Мошковская новь"». — Прим. ред.).

— Олег Балаганский родился 17 мая 2000 года. С 5-го класса учился в Октябрьской средней школе. Учителя говорят, что Олег всегда был целеустремленным парнем: учеба давалась ему нелегко, однако трудолюбие, настойчивость, сила воли и вера в себя сделали свое дело — государственную итоговую аттестацию Олег прошел достойно, получив аттестат о среднем общем образовании с оценками «хорошо» и «отлично», — говорится в заметке издания.

Там же сообщается, что Олег Балаганский всегда мечтал стать военным и военную службу по контракту проходил в воинской части Шилово, в разведке.

В Новосибирской области 7 мая простились с 26-летним сержантом Алексеем Рожковым — у него остались жена и трое детей.

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