На Октябрьском мосту в Новосибирске уложили асфальт — как теперь выглядит дорога

Подрядчику осталось выполнить ряд работ Источник: МКУ «Гормост» / t.me











На Октябрьском мосту Новосибирска завершили укладывать финишный слой асфальтобетона. Об этом сообщило МКУ «Гормост» в своём Telegram-канале. Учреждение показало, как сейчас выглядит участок моста.

Подрядчикам осталось выполнить ремонт лестничных сходов у первой опоры, окрасить балок пролетного строения, установить барьерное ограждение, обустроить деформационные швы и монтировать перильные ограждения.

Ремонтные работы продолжаются с весны 2022 года Источник: МКУ «Гормост» / t.me Ремонтом занимаются два подрядчика Источник: МКУ «Гормост» / t.me

Мост начали ремонтировать в мае 2022 года. Этим занималась подрядная организация «СпецТрансСтрой». Для того чтобы ремонт продвигался быстрее, привлекли дополнительные подрядные организации — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Они с 7 марта 2024 года вышли на ремонт моста по направлению движения с левого на правый берег. Эти подрядчики занимались усилением тротуарной части, а также меняли ограждения безопасности.

26 августа мэрия расторгла контракт с подрядной организацией ООО «СпецТрансСтрой». Весь объем невыполненной работы сейчас передают ООО «ДК Клевер».

Вместе с тем подрядная организация ООО «СК Дороги Сибири» обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспорта на участке, где идет ремонт, поддерживает участок в транспортно-эксплуатационном состоянии, следит за состоянием покрытия.