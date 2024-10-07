Дефицита транспорта нет, но почему автобусы не всегда приходят — ответ мэрии Новосибирска

Власти отмечают, что укомплектованность транспорта водителями варьируется от 69 до 82% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске не наблюдается дефицита общественного транспорта — его количество удовлетворяет потребностям населения. Об этом НГС заявили в мэрии города.

— Количество подвижного состава, предусмотренное реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Новосибирска, является оптимальным для удовлетворения потребностей населения города в перевозках общественным пассажирским транспортом, — утверждают в муниципалитете.

Власти добавили, что основным препятствием для стабильной работы общественного транспорта остаётся дефицит водителей. Эта проблема сказывается на выпуске подвижного состава и на выполнении рейсов по расписанию.

По данным мэрии, муниципальные автобусы укомплектованы водителями на 82 %, троллейбусы — но 69 %, трамваи — на 82 %, немуниципальные автобусы — на 70%.