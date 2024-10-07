НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 745мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Во сколько обойдется переобуть авто на зиму

Чиновницу записали в автохамы
Лайфхаки для уютного дома
Кладбище трамваев
Иски на 100 миллионов
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Дороги и транспорт Дефицита транспорта нет, но почему автобусы не всегда приходят — ответ мэрии Новосибирска

Дефицита транспорта нет, но почему автобусы не всегда приходят — ответ мэрии Новосибирска

Власти объяснили, что сказывается на выпуске подвижного состава

564
7 комментариев

Власти отмечают, что укомплектованность транспорта водителями варьируется от 69 до 82%

В Новосибирске не наблюдается дефицита общественного транспорта — его количество удовлетворяет потребностям населения. Об этом НГС заявили в мэрии города.

— Количество подвижного состава, предусмотренное реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Новосибирска, является оптимальным для удовлетворения потребностей населения города в перевозках общественным пассажирским транспортом, — утверждают в муниципалитете.

Власти добавили, что основным препятствием для стабильной работы общественного транспорта остаётся дефицит водителей. Эта проблема сказывается на выпуске подвижного состава и на выполнении рейсов по расписанию.

По данным мэрии, муниципальные автобусы укомплектованы водителями на 82 %, троллейбусы  — но 69 %, трамваи — на 82 %, немуниципальные автобусы — на 70%.

Ранее НГС писал о том, сколько в Новосибирске зарабатывают водители автобусов, троллейбусов и трамваев.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
34 минуты
тупизм чинуш виноват
Гость
31 минута
На 24 троллейбус на маршрут поставили электробусы с 1 октября и по утрам не уехать, на полчаса позже выходят на маршрут, на Холодильной в сторону площади Калинина в 7-25 первый появляется, а до 1 октября в 7-00
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Рекомендуем
Знакомства

Июль,38

maksim_nsk,33

Artokman,38

AndrewLV,35

Артём Быков,35

Марьяна,33

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление