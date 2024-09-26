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Дороги и транспорт Porsche, Kia и два Huyndai столкнулись на площади Ленина — видео массового ДТП

Porsche, Kia и два Huyndai столкнулись на площади Ленина — видео массового ДТП

Четыре автомобиля не поделили дорогу в центре города

2 188
12 комментариев

На участке образовалась пробка

Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на площади Ленина 26 сентября. Об этом в четверг сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

О пострадавших не сообщается

По данным свидетелей, столкнулись Porsche Cayenne, Kia Rio, Hyundai Getz и Hyundai Solaris. О пострадавших не сообщается.

Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка. По данным 2GIS, протяжённость затора составляет около километра.

От правоохранительных органов пока не поступало комментариев.

Накануне массовое ДТП c Mercedes произошло на Богаткова — столкнулись четыре машины.

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Комментарии
12
user_unknown
56 минут
Хотелось бы видео. Выглядит так, будто 4 барана встретились.
Bream
44 минуты
ка-а-а-к?! как они умудрились?
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