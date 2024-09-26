Porsche, Kia и два Huyndai столкнулись на площади Ленина — видео массового ДТП

Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на площади Ленина 26 сентября. Об этом в четверг сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
По данным свидетелей, столкнулись Porsche Cayenne, Kia Rio, Hyundai Getz и Hyundai Solaris. О пострадавших не сообщается.
Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка. По данным 2GIS, протяжённость затора составляет около километра.
От правоохранительных органов пока не поступало комментариев.
Накануне массовое ДТП c Mercedes произошло на Богаткова — столкнулись четыре машины.