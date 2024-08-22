Два участка на Большевичке хотят перекрыть на месяц — карта

Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Два участка на улице Большевистской в Новосибирске хотят закрыть на месяц. Проект постановления о временном ограничении движения опубликовали на сайте мэрии.

Согласно документу, с 10 сентября по 30 октября компания «Стройтех» будет строить ливневую канализацию. Для проведения работ временно ограничат движение на двух участках в районе здания №35 и на участке со стороны Михайловской набережной. Компания «Стройтех» должна будет установить дорожные знаки.

Источник: «Яндекс.Карты»

Постановление еще не приняли, в документ могут внести изменения. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать где именно перекроют улицу вблизи набережной, сколько полос окажутся закрытыми, а также какая конкретно компания займется работами — в регионе десятки организаций носят название «Стройтех».

В конце августа на три дня закроют от машин улицу Ленина ради фестиваля.