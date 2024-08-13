Закроют в 6 утра: подробности перекрытия улицы Ленина от машин в конце августа

Дорогу в центре города несколько раз закрывали для автомобилей, а недавно на заседании двух комиссий по общественным пространствам и транспорту экспертного совета обсудили дальнейшую судьбу участка от площади Ленина до улицы Урицкого. Большинство экспертов решили, что городу необходимо место для прогулок, и дорогу стоит навсегда закрыть от машин, реконструировать и дать возможность новосибирцам комфортно гулять в центре, а не тесниться между припаркованными авто и огромными уличными верандами.



Экспертам предложили три варианты: полное перекрытие, частичное и две полосы для машин. НГС узнал, что обсуждали члены комиссий, как специалисты предлагают перенаправить потоки и разобраться с хаотичной парковкой и почему некоторые всё же оказались против перекрытия Ленина.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.