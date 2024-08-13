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Дороги и транспорт Закроют в 6 утра: подробности перекрытия улицы Ленина от машин в конце августа

Закроют в 6 утра: подробности перекрытия улицы Ленина от машин в конце августа

Дорога будет пешеходной несколько дней

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37 комментариев
Участок решили сделать пешеходным ради фестиваля

Улицу Ленина в Новосибирске закроют для машин на три дня. Дорогу перекроют в 06:00 30 августа.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, перекрытие будет действовать в период с 06:00 30 августа до 06:00 2 сентября на участке улицы Ленина от улицы Советской до Урицкого. Объезжать его советуют по другим доступным для проезда улицам. Ограничения действуют из-за фестиваля.

— С пятницы по воскресенье для удобства зрителей улица Ленина станет пешеходной, а к фестивалю присоединятся специальные музыкальные гости — Александр Пушной и Тося Чайкина, а также секретный хедлайнер, который будет объявлен позже, — ранее сообщили в областном инновационном фонде.

Для проезда автомобилей закроют участок от улицы Советской до улицы Урицкого

Дорогу в центре города несколько раз закрывали для автомобилей, а недавно на заседании двух комиссий по общественным пространствам и транспорту экспертного совета обсудили дальнейшую судьбу участка от площади Ленина до улицы Урицкого. Большинство экспертов решили, что городу необходимо место для прогулок, и дорогу стоит навсегда закрыть от машин, реконструировать и дать возможность новосибирцам комфортно гулять в центре, а не тесниться между припаркованными авто и огромными уличными верандами.

Экспертам предложили три варианты: полное перекрытие, частичное и две полосы для машин. НГС узнал, что обсуждали члены комиссий, как специалисты предлагают перенаправить потоки и разобраться с хаотичной парковкой и почему некоторые всё же оказались против перекрытия Ленина.

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Комментарии
37
Bream
13 августа 2024, 11:57
хватит улицы закрывать. есть сибирь арена - там и проводите фестивали
Qsy
13 августа 2024, 12:21
Не понимаю, чем парки для проведения фестивалей на подходят!? Они для этого и предназначены: для пеших прогулок! Зачем проезжую часть перекрывать!? То рынок с белорусскими продуктами на площади Ленина устраивает мэрия, то фестивали на Ленина..... Вот тянет их на дороги общего пользования .....
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