В Новосибирске хотят отремонтировать дорогу у Димитровского моста — за проект работ заплатят 8 миллионов

Начальная цена контракта превышает 8,3 миллиона рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске разработают проектную документацию для ремонта дороги вблизи Димитровского моста. Речь идет об участке улицы Моторная, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 16 августа.



Начальная цена контракта превышает 8,3 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».



— Выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Моторная в Ленинском районе», — говорится в названии закупки.



В документах сказано, что протяженность участка капитального ремонта составляет 1,94 километра, но данные будут уточняться при проектировании. Начало участка — 1-я Шоссейная, конец — проезд Энергетиков.



В описании объекта закупки уточняется, что на дороге две полосы движения, вид покрытия — асфальтобетон. Подрядчику необходимо выполнить работы по 30 июля 2025 года.



В рамках капитального ремонта участка нужно предусмотреть устройство необходимых пересечений и примыканий с существующей улично-дорожной сетью Новосибирска. Кроме того, планируется предусмотреть капремонт пешеходных тротуаров.



Подать заявку на участие в закупке можно до 4 сентября, подвести итоги планируется 9 сентября.



О том, что городе планируется подготовить проектную документацию на капремонт участков улицы Моторной, НГС сообщал в апреле. Месяцем раннее, в марте, на ней сломались сразу несколько машин.

