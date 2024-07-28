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Дороги и транспорт Пробка 4 километра и перекрытая дорога: толпа новосибирцев ринулась в Мочище

Пробка 4 километра и перекрытая дорога: толпа новосибирцев ринулась в Мочище

Сегодня на аэродроме проходит авиашоу

3 381
7 комментариев
Добраться до аэродрома сейчас непросто

Под Новосибирском у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу перекрыли дорогу. На оставшейся для проезда образовалась пробка почти в четыре километра.

Полиция на закрытой части дороги пропускает лишь людей с пропиской в этом районе. Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00.

Многие новосибирцы выбрали электричку и другой общественный транспорт, чтобы добраться до места. Уже сейчас толпа движется в сторону аэродрома.

Многие идут пешком
На закрытый участок дороги пускают только по прописке

Два дня назад для участия в авиашоу прибыли пилотажные группы «Русские Витязи» и «Русь».

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Пробка Перекрытие дороги Мочище Толпа
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Комментарии
7
Гость
28 июля 2024, 09:38
Такая жарища, с утра уже давление скачет, а они поехали все на солнцепек.
Гость
28 июля 2024, 10:27
Самолётики 🫲🤩🫱
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А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
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