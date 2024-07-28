Пробка 4 километра и перекрытая дорога: толпа новосибирцев ринулась в Мочище

Под Новосибирском у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу перекрыли дорогу. На оставшейся для проезда образовалась пробка почти в четыре километра.
Полиция на закрытой части дороги пропускает лишь людей с пропиской в этом районе. Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00.
Многие новосибирцы выбрали электричку и другой общественный транспорт, чтобы добраться до места. Уже сейчас толпа движется в сторону аэродрома.
Два дня назад для участия в авиашоу прибыли пилотажные группы «Русские Витязи» и «Русь».
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