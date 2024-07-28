Пробка 4 километра и перекрытая дорога: толпа новосибирцев ринулась в Мочище

Добраться до аэродрома сейчас непросто Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Под Новосибирском у аэродрома Мочище из-за проведения авиашоу перекрыли дорогу. На оставшейся для проезда образовалась пробка почти в четыре километра.



Полиция на закрытой части дороги пропускает лишь людей с пропиской в этом районе. Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00.

Многие новосибирцы выбрали электричку и другой общественный транспорт, чтобы добраться до места. Уже сейчас толпа движется в сторону аэродрома.

Многие идут пешком Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











На закрытый участок дороги пускают только по прописке Источник: 2ГИС











Два дня назад для участия в авиашоу прибыли пилотажные группы «Русские Витязи» и «Русь».