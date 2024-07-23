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Кортеж с мигалками проехал по Димитровскому мосту

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Дороги и транспорт Визит Мишустина в Новосибирск Кортеж с мигалками на Димитровском мосту и патрули: в Новосибирске усиление силовиков

Кортеж с мигалками на Димитровском мосту и патрули: в Новосибирске усиление силовиков

Внимание горожан привлекли экипажи ДПС, Росгвардии, а также внедорожники

7 473
95 комментариев
Экипаж ГАИ у аэропорта

23 июля в Новосибирске заметили усиление ГАИ и Росгвардии, также по Димитровскому мосту проехал кортеж с мигалками. Известно, что сегодня в город прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Журналисты НГС на пути в Толмачево увидели многочисленные патрули на участке от Димитровского моста. В основном это были машины ГАИ, но встречались и автомобили Росгвардии.

Патруль у экспоцентра

НГС обратился за комментарием в областной главк полиции и управление Росгвардии региона. Силовики пообещали уточнить информацию и ответить, при получении обратной связи материал будет дополнен.

Еще один патруль по пути в аэропорт

На Димитровском мосту также заметили кортеж. Кадрами с НГС поделился читатель Евгений.

— Около 14 часов увидел такой кортеж. Впереди и сзади два автомобиля ДПС, длинный черный Mercedes и еще несколько черных внедорожников сопровождения, — рассказал НГС очевидец. По словам новосибирца, суммарно он насчитал в кортеже более десятка автомобилей, в их числе оказались и автомобили скорой помощи. Колонна машин двигалась по Димитровскому мосту в сторону левого берега.

Михаил Мишустин прибывает в Новосибирск в рамках рабочей поездки на два дня. Его сопровождают министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.

В прошлый раз Михаил Мишустин прилетал в Новосибирск три года назад, тогда он побывал в Толмачеве, где ему показали новый почтовый хаб, и в НГУ. Валерий Фальков побывал в регионе в марте, тогда он посмотрел на стройку СКИФа.

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Мишустин Михаил Мишустин Председатель правительства
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Комментарии
95
Эфа
23 июля 2024, 15:15
почему английская королева всегда ездила без кортежа и наравне со всеми стояла в пробках? Почему премьер министр Австрии ходит на работу пешком и с собой носит обед на работу? А премьер Нидерландов ездит на велосипеде... А у нас десятилетиями ничего не меняется...кастовость forever
aonmaster
23 июля 2024, 15:03
А дорогу к скифу второй год доделать не могут, но это ему не покажут, конечно :)))))
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