Кортеж с мигалками на Димитровском мосту и патрули: в Новосибирске усиление силовиков

Экипаж ГАИ у аэропорта Источник: Елизавета Горячева / NGS.ru











23 июля в Новосибирске заметили усиление ГАИ и Росгвардии, также по Димитровскому мосту проехал кортеж с мигалками. Известно, что сегодня в город прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Журналисты НГС на пути в Толмачево увидели многочисленные патрули на участке от Димитровского моста. В основном это были машины ГАИ, но встречались и автомобили Росгвардии.



Патруль у экспоцентра Источник: Елизавета Горячева / NGS.ru











НГС обратился за комментарием в областной главк полиции и управление Росгвардии региона. Силовики пообещали уточнить информацию и ответить, при получении обратной связи материал будет дополнен.

Еще один патруль по пути в аэропорт Источник: Елизавета Горячева / NGS.ru











На Димитровском мосту также заметили кортеж. Кадрами с НГС поделился читатель Евгений.

— Около 14 часов увидел такой кортеж. Впереди и сзади два автомобиля ДПС, длинный черный Mercedes и еще несколько черных внедорожников сопровождения, — рассказал НГС очевидец. По словам новосибирца, суммарно он насчитал в кортеже более десятка автомобилей, в их числе оказались и автомобили скорой помощи. Колонна машин двигалась по Димитровскому мосту в сторону левого берега.

Источник: читатель НГС Евгений

Михаил Мишустин прибывает в Новосибирск в рамках рабочей поездки на два дня. Его сопровождают министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.



В прошлый раз Михаил Мишустин прилетал в Новосибирск три года назад, тогда он побывал в Толмачеве, где ему показали новый почтовый хаб, и в НГУ. Валерий Фальков побывал в регионе в марте, тогда он посмотрел на стройку СКИФа.