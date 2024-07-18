Силовики ищут очевидцев аварии с BMW, которая протаранила 7 машин — водитель скрылся с места ДТП

За рулём, по данным ГАИ, был 24-летний местный житель Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Сотрудники ГАИ ищут очевидцев массового ДТП с участием BMW, которое произошло вечером 13 июля на Красном проспекте.



— В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств по данному дорожно-транспортному происшествию, Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, обладающих информацией имеющей значения для производства административного расследования, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В правоохранительные органы предлагают обратиться по адресу: улица Станционная, 24/1, каб. 18, тел. 232–23–35.

Накануне НГС писал, что силовики привлекли к административной ответственности лихача, который устроил массовое ДТП 13 июля на Красном проспекте в Новосибирске. Тем вечером водитель BMW на высокой скорости влетел в семь припаркованных машин, а после — скрылся с места происшествия.

Также лихач стал фигурантом административного расследования по факту нарушения ПДД с вредом для здоровья пассажира и по факту оставления места ДТП.

Кроме того, в отношении водителя автомобиля БМВ проводится административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекших причинение вреда здоровью человека, а также по факту оставления места ДТП. В ГАИ отметили, что мужчина не первый раз попадается на нарушениях за рулём.

Момент столкновения также попал на видео, на кадрах заметно, что водитель гонит по Красному проспекту на высокой скорости, потерял управление и влетел в машины. Корреспондент НГС, который стал случайным очевидцем, отмечал, что на месте аварии были не только пожарные, сотрудники полиции и медики, но и вероятные друзья водителя BMW, их было человек 20. Автомобиль виновника аварии — без номеров.