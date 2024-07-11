Автобус загорелся на Мочищенском шоссе — видео тушения ПАЗика

Возгорание произошло в Заельцовском районе Источник: АСТ-54 Black / t.me











Автобус загорелся на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Об этом утром в четверг сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Свидетели сняли на видео процесс тушения ПАЗика.

Толпа наблюдала за тушением автобуса на дороге Источник: АСТ-54 Black / t.me

Очевидцы помогали в тушении возгорания, сказано в сообщении. Пока не сообщается, находились ли пассажиры в салоне автобуса, о пострадавших также нет информации.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что спасатели выезжали на вызов.

— В Заельцовском районе на 1-м Мочищенском шоссе произошло возгорание подкапотного пространства автобуса ПАЗ на площади 0,5 кв.м. Горение ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ведомстве.

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