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Дороги и транспорт Автобус загорелся на Мочищенском шоссе — видео тушения ПАЗика

Автобус загорелся на Мочищенском шоссе — видео тушения ПАЗика

О пострадавших не сообщается

2 502
14 комментариев
Возгорание произошло в Заельцовском районе

Автобус загорелся на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Об этом утром в четверг сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Свидетели сняли на видео процесс тушения ПАЗика.

Толпа наблюдала за тушением автобуса на дороге

Очевидцы помогали в тушении возгорания, сказано в сообщении. Пока не сообщается, находились ли пассажиры в салоне автобуса, о пострадавших также нет информации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что спасатели выезжали на вызов.

— В Заельцовском районе на 1-м Мочищенском шоссе произошло возгорание подкапотного пространства автобуса ПАЗ на площади 0,5 кв.м. Горение ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ведомстве.

Ранее НГС писал, как две сибирячки потушили вспыхнувший хетчбэк на заправке — инцидент попал на видео

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Комментарии
19
5050
11 июля 2024, 09:47
Надо потерпеть.
жму 200
11 июля 2024, 08:22
время требует 🤣🤣
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