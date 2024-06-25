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Происшествия «Предотвратили взрыв»: две сибирячки потушили вспыхнувший хэтчбек на заправке — видео

«Предотвратили взрыв»: две сибирячки потушили вспыхнувший хэтчбек на заправке — видео

Инцидент произошел на АЗС в поселке Озерки

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На помощь к девушкам подключились мужчины

Две сибирячки потушили вспыхнувший хэтчбек Nissan March на заправке в поселке Озерки в Новосибирском районе. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел вечером 25 июня на АЗС на Кубовой, 66/2.

— Девушка одна среагировала на горящую машину на заправки. И она одна распаковала огнетушители и начала тушить огонь, а потом уже прибежали мужчины и сотрудник заправки. Потом включился мужчина в тёмной футболке. Эти два человека спасли заправку и предотвратили взрыв, — говорится в посте.

По словам очевидцев, никто не пострадал. В пресс-службе регионального МЧС, сообщили, что уточняют информацию.

Ранее грузовой автомобиль загорелся в после аварии недалеко от поселка Садовый под Новосибирском.

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