«Предотвратили взрыв»: две сибирячки потушили вспыхнувший хэтчбек на заправке — видео

На помощь к девушкам подключились мужчины Источник: АСТ-54 Black











Две сибирячки потушили вспыхнувший хэтчбек Nissan March на заправке в поселке Озерки в Новосибирском районе. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел вечером 25 июня на АЗС на Кубовой, 66/2.



— Девушка одна среагировала на горящую машину на заправки. И она одна распаковала огнетушители и начала тушить огонь, а потом уже прибежали мужчины и сотрудник заправки. Потом включился мужчина в тёмной футболке. Эти два человека спасли заправку и предотвратили взрыв, — говорится в посте.

Источник: АСТ-54 Black

По словам очевидцев, никто не пострадал. В пресс-службе регионального МЧС, сообщили, что уточняют информацию.

