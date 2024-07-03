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Дороги и транспорт «Что за нужда пить на ходу?»: в метро не пускают со стаканчиками кофе — почему новосибирцы считают это правильным

«Что за нужда пить на ходу?»: в метро не пускают со стаканчиками кофе — почему новосибирцы считают это правильным

Многие уверены, напитки — не для общественного транспорта

561
14 комментариев
К вагонам метро также нельзя с животными без переноски

Жители Новосибирска отреагировали на публикацию НГС о том, что к вагонам городского метро не пускают со стаканами кофе и животными без переноски. Под материалом читатели оставили больше 150 комментариев, в которых обсудили необходимость таких правила перевозки. Большинство из них оказались согласны с требованиями метрополитена.

Запрет на пластиковые и картонные стаканчиками с кофе и другими напитками МУП «Новосибирский метрополитен» объясняет тем, что даже с закрытой крышкой не гарантируется их герметичность.
А чтобы взять с собой животное, его нужно посадить в клетку или, например, корзину, коробку, контейнер с глухим дном. При этом сумма измерений ширины, длины и высоты переноски не должна превышать 150 сантиметров. Исключение делается для собак-поводырей, сопровождающих инвалидов, и чтобы провезти такого питомца просто на поводке, нужны документы о его специальном обучении.

Пользователь 265913590 согласен с тем, что в вагоны не следует брать стаканчики с напитками.

— В правилах метро сказано, что есть и пить нельзя в вагонах. В чем проблема поесть дома или в столовке? Да и кофе можно пролить на другого пассажира, — считает он.

Читатель под ником «С левого берега» согласен с этим.

— Что за нужда пить на ходу? Выпил, выбросил стаканчик и пошел. В магазины бытовой техники и одежды тоже не пустят, — написал комментатор.

— Все правильно. Это просто неэтично и негигиенично, — присоединяется пользовательница Татьяна 53.

Гость высказался следующим образом:

— В мое детство запрещали с мороженым в метро входить. Да и правильно. Обольет своим кофе, пропищит: «Извините». А человеку будет испорчен день.

У читательницы Алены Свистоплясовой другое мнение.

— Лучше запретить ковыряться зубочистками в харчевнях, — уверена она.

— Запреты должны быть в меру. И руководствоваться здравым смыслом. А то так скоро начнут кляпы и кандалы раздавать, чтобы люди не разговаривали, не плевались и не бежали чуть что, — заявил Гость.

Пользователь ex_Tommy58 поделился мнением о правилах перевозки животных.

— Собак ведь тоже как-то надо перевозить. Причем с большими собаками в метро [просто так] нельзя из-за эскалаторов. Хотя, помнится, на заре метро парня не пустили с щенком за пазухой, — уверяет комментатор.

В прошлом году в метро Новосибирска на видео попал пассажир, куривший в вагоне.

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Новосибирск Кофе Напитки Правила перевозки Общественный транспорт Правила перевозки животных
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Комментарии
15
Гость
3 июля 2024, 12:07
Только невежа может лезть в транспорт с кофе, мороженым, чебуреком и другой едой и питьём. Доешь, допей потом заходи.
Жаба Васильевна
3 июля 2024, 12:17
Уже одно обсуждение этих очевидных вещей говорит о том, на сколько больно наше общество...
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