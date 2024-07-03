«Что за нужда пить на ходу?»: в метро не пускают со стаканчиками кофе — почему новосибирцы считают это правильным

К вагонам метро также нельзя с животными без переноски Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска отреагировали на публикацию НГС о том, что к вагонам городского метро не пускают со стаканами кофе и животными без переноски. Под материалом читатели оставили больше 150 комментариев, в которых обсудили необходимость таких правила перевозки. Большинство из них оказались согласны с требованиями метрополитена.



Запрет на пластиковые и картонные стаканчиками с кофе и другими напитками МУП «Новосибирский метрополитен» объясняет тем, что даже с закрытой крышкой не гарантируется их герметичность.

А чтобы взять с собой животное, его нужно посадить в клетку или, например, корзину, коробку, контейнер с глухим дном. При этом сумма измерений ширины, длины и высоты переноски не должна превышать 150 сантиметров. Исключение делается для собак-поводырей, сопровождающих инвалидов, и чтобы провезти такого питомца просто на поводке, нужны документы о его специальном обучении.

Пользователь 265913590 согласен с тем, что в вагоны не следует брать стаканчики с напитками.

— В правилах метро сказано, что есть и пить нельзя в вагонах. В чем проблема поесть дома или в столовке? Да и кофе можно пролить на другого пассажира, — считает он.



Читатель под ником «С левого берега» согласен с этим.



— Что за нужда пить на ходу? Выпил, выбросил стаканчик и пошел. В магазины бытовой техники и одежды тоже не пустят, — написал комментатор.



— Все правильно. Это просто неэтично и негигиенично, — присоединяется пользовательница Татьяна 53.



Гость высказался следующим образом:



— В мое детство запрещали с мороженым в метро входить. Да и правильно. Обольет своим кофе, пропищит: «Извините». А человеку будет испорчен день.



У читательницы Алены Свистоплясовой другое мнение.



— Лучше запретить ковыряться зубочистками в харчевнях, — уверена она.



— Запреты должны быть в меру. И руководствоваться здравым смыслом. А то так скоро начнут кляпы и кандалы раздавать, чтобы люди не разговаривали, не плевались и не бежали чуть что, — заявил Гость.



Пользователь ex_Tommy58 поделился мнением о правилах перевозки животных.



— Собак ведь тоже как-то надо перевозить. Причем с большими собаками в метро [просто так] нельзя из-за эскалаторов. Хотя, помнится, на заре метро парня не пустили с щенком за пазухой, — уверяет комментатор.



В прошлом году в метро Новосибирска на видео попал пассажир, куривший в вагоне.