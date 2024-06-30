Очереди на улице, выдача багажа в теплице и конские цены на парковку. Топ-5 худших аэропортов России: фото

Какие главные транспортные узлы власти так и не довели до ума Источник: MSK1.RU











Импортозамещение не обошло стороной туристическую сферу — власти то и дело призывают россиян путешествовать по стране. Но готовы ли наши аэропорты к такому наплыву клиентов? Мы уже показывали лучшие воздушные гавани России. Теперь наши коллеги из MSK1.RU опубликовали топ худших: их пассажиропоток кратно растет с каждым годом, в их реконструкцию вкладывают миллиарды, но комфортнее они не становятся.

Мин. Воды: главный узел юга в строительной пыли

Весной 2022 года на авиагавань в Минеральных Водах обрушилась серьезнейшая нагрузка: после начала СВО большая часть аэропортов юга заморозила свою работу. Спустя год стало ясно, что с таким огромным пассажиропотоком (он вырос на 17–18%) аэровокзал нужно срочно обновлять.

— Зал ожидания на 2-м этаже просто парник, на улице +30, у них нет кондиционера! Вентиляции тоже нет! Пишу отзыв 2 июня, рейс задерживают — никакого оповещения! Цены в любом кафе, автомате — просто космос! Донат — 370 рублей.

Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Из актуальных недостатков — отсутствие курительной комнаты, нужно выходить и каждый раз проходить контроль. Пассажиры также жалуются на недостаток кресел: первый этаж не вмещает всех пассажиров, а сидений не хватает.



— Ну что сказать — старье! Если вы не в бизнес-зале, то сидеть практически негде. Очень мало места, и всё крайне неудобно. Но строится новый терминал — надеюсь, будет лучше.



Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











К слову, бизнес-зал здесь находится не в чистой зоне, как в большинстве аэропортов, а перед досмотром.





Масштабная стройка в аэропорту Мин. Вод началась в 2023 году, на огромный — почти 30 тысяч м2 — комплекс выделили 14 миллиардов рублей . К началу 2025 года новый терминал для внутренних рейсов обещают доделать. Благодаря нему Минеральные Воды смогут посещать до семи, а по последним сообщениям, до 10 миллионов пассажиров в год.

Новый терминал должен заработать после Нового года Источник: mvairport.ru











Источник: mvairport.ru











Сейчас вовсю идет строительство нового комплекса Источник: Международный аэропорт Минеральные Воды / T.me











Местные жители жалуются, что из-за строительной техники и большегрузов, которые тоже стоят на выезд из аэропорта, образуются пробки.



— Создали транспортный коллапс, при въезде — пробка, это ладно, но при выезде пробка это как специально сделано, потому что 15 минут никак не хватает, а значит, плати 300 рублей. Да, понятно, стройка, но хотя бы на это время можно увеличить эти 15 минут, сделать хотя бы 25.

Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Кроме того, проблемы у аэропорта есть и с общественным транспортом:

— В ночное время уехать из Мин. Вод и Невинномысска в Ставрополь очень проблематично. При этом есть рейсы, которые прибывают в аэропорт Мин. Вод вечером и ночью. Отправление из Минеральных Вод в направлении Ставрополя в вечернее время осуществляют около 10 рейсов, последнее отправление — в 19:35.

Источник: mvairport.ru











— Прежде чем постоянно все авиарейсы направлять на Минеральные Воды, необходимо предоставить комфортабельное сообщение между теми же Минеральными Водами и Ставрополем, а не эти полуразвалившиеся маршрутки. Стыдно перед гостями.

Аэропорт имени М. Ю. Лермонтова — крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Это один из немногих аэропортов в России первого класса (класс А) — он принимает самые крупные и тяжелые судна. Сейчас там два терминала — внутренних и международных авиалиний. По итогам 2023 года авиагавань вошла в десятку самых загруженных в стране с пассажиропотоком в 4,5 миллиона человек.

Уфа: лучший из худших?

Следующий в нашей подборке — аэропорт Уфы. В этом году ему присудили третье место в номинации «Лучший аэропорт года» — среди тех, где пассажиропоток от 2 до 6 миллионов пассажиров в год. Жителей республики такая награда удивила. По мнению многих, несмотря на многолетний ремонт и реновацию, он всё еще недотягивает до главных хабов страны.

Международный аэропорт в Уфе носит имя башкирского поэта и писателя Мустая Карима. За 2023 год авиагавань обслужила более 4,7 миллиона пассажиров, что стало рекордным показателем для аэропорта. Находится в 25 километрах от центра Уфы. Сейчас здесь два терминала: для внутренних и международных рейсов.

Так вход в аэропорт выглядел в 2023 году во время строительства навеса Источник: «Яндекс.Карты»











Как же изменился аэропорт за последние годы? Во-первых, в 2020 году к терминалу 1 (тот, что для полетов по России) сделали большую пристройку . Это увеличило его размер примерно в два раза. Потратили на строительство около 2 миллиардов рублей: четверть из этой суммы дала республика, еще четверть — средства аэропорта, и еще на 1 миллиард пришлось взять заём.



В 2022 году аэропорт выделил еще почти 1,5 миллиарда рублей на навес перед зданием. К концу 2023-го конструкцию возвели. Правда, построили его только у входа в новый международный терминал.



— На выходе из терминала внутренних линий крыши нет, — делится одна из пассажирок Виктория. — Дойти, конечно, пару шагов до навеса, но люди в дождь по привычке стоят на улице, ждут там такси и встречающих.

Автобусы, по словам местных, тоже пока не привыкли высаживать в зоне высадки под крышей. Хотя в целом транспортная доступность у аэропорта хорошая — до города можно добраться на автобусе за 81 рублей.



Также много людей недовольны, что заехать в аэропорт можно только на 15 минут, а потом платить 500 рублей за час стоянки . У других бывало, что карта, выдаваемая на въезде, была сломана, и на выезде терминал ее не принимал, из-за чего водителям приходилось оплачивать штраф.



Что касается внутреннего устройства, в аэропорте есть различные кафе (даже открылся «Вкусно — и точка»), сувенирные лавки, где можно купить чак-чак и башкирский мед.

— Табло вылета и прилета сразу при входе, что очень удобно. Есть кафе, где можно перекусить. Туалеты тоже чистые, хотя их немного (я нашла всего один), но не перегружены. Контроль проходится быстро. А вот в гейтах вылета не хватает мест для ожидания, — написала в отзывах об аэропорте Евгения Ю.

Обновили, сделали красиво, но всё очень непродуманно. Евгения Ю.

Источник: Валерий Ермаков / «Яндекс.Карты»











Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU











Кроме того, пассажиры жалуются на проектировку аэропорта, из-за которой им приходится то подниматься, то опускаться на эскалаторах, а где-то, наоборот, тащить чемоданы по лестницам.



— Абсолютно не продуман выход с телетрапов в зал прибытия: подъемы, спуски, многие без эскалаторов, — поделился Владимир Николаев свои мнением на сервисе «Яндекс.Карты». — Очень неудобно для пожилых, пассажиров с детьми.

Возмущает людей и то, что работают, как правило, всего пара стоек регистрации. Притом что для них выделены целых два зала.

Аэропорт Махачкалы: «внутренний терминал — как автовокзал»

В аэропорту Махачкалы Уйташ два терминала, значительно отличающиеся друг от друга. Построенный в 2021 году за 1,5 миллиарда рублей терминал B, предназначенный для международных рейсов, в целом отвечает всем современным стандартам.

Так выглядит в Махачкале терминал международных рейсов Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU











А так — терминал внутренних. Как говорится, найдите 10 отличий Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU











А вот те, кто летит в Дагестан на отдых из других регионов России, попадают в небольшой, обклеенный несуразной рекламой «провинциальный автовокзал» — так описывают терминал внутренних авиалиний пассажиры.

Стойки регистрации в аэропорту Уйташ решили использовать как стенды для рекламы Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU











Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза военного летчика-аса Султана Амет-Хана является единственный аэропортом Республики Дагестан и основным на Северном Кавказе. Он расположен в 4,5 км от города Каспийска и в 16 км от Махачкалы. Уйташ занимает 15-е место в России по загруженности. В 2023 году там обслужили 2,8 миллиона человек.



Формально в терминале А есть всё: кафе, банкоматы, магазины, комната матери и ребенка, молельная зона и даже VIP-зал. Правда, расположено это всё в небольшом помещении: фуд-корт оказывается столовой и кофейней с напитками to go, сувенирные лавки — ларьками, где продают футболки с изображением бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.



— Внутренний терминал напомнил провинциальный автовокзал. Кофе в чистой зоне в аппаратах ужасного качества. Туалет грязный, бумажных полотенец для рук нет, — написал на сервисе «Яндекс.Карты» Роман Ш.



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Пассажиры также отмечают проблемы с вентиляцией, а также очереди и недостаток сидячих места.



— Уровень обслуживания 90-го года. Проблемы с кондиционированием напомнили о душегубке, — пожаловался пассажир с ником Olejonok. — Новое относительно оборудование подключено кучей удлинителей и проводов, табло прилетов и вылета мелкое, сидячих мест минимум, пропускная способность маленькая, очереди большие... Кошмар.

С таким аэропортом туристические направления нужно не расширять, а закрывать, поскольку последняя ложка оказывает явно не с медом. пассажир с ником Olejonok

Стоит отметить, что алкоголь на территории аэровокзала не продают.



Иркутск: 600 млн на ангар

Какая же подборка худших аэропортов без авиагавани в Иркутске? На нее жалуются и пассажиры, и авиаэксперты, и урбанисты. Этот аэропорт входит в двадцатку крупнейших в России, но уже не справляется с растущим турпотоком. Кроме того, инфраструктура давно устарела.

— Такой стыд за город. Когда скопление людей в зале ожидания на посадку в 450 человек, чувствуешь себя застрявшим в конюшне. Кондиционеров нет от слова совсем, — Лидьяна Иванов.

Источник: Сергей Федотов / Vk.com











Построить новый аэропорт власти обещали несколько десятилетий: выбирали место за пределами города, рисовали эскизы терминалов и даже заложили камень на месте предполагаемого строительства. Но дальше заявлений дело не двигалось.

Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь после того, как аэропорт оказался перегружен. К концу 2023-го среди всех российских авиаузлов именно в Иркутске оказался максимальный прирост пассажиров +44% : за прошлый год в аэропорту обслужили рекордные 3,7 миллиона человек.

Чтобы оперативно разгрузить воздушную гавань, решили оперативно построить одноэтажный павильон. Временный терминал будет принимать прилетающих внутренними рейсами. Возвести его обещают до 30 сентября этого года. Строительство уже идет, на него выделили почти 600 миллионов рублей .

Стройка в аэропорте Иркутска Источник: #кобзевнасвязи / T.me











Первый дизайн-проект разработала московская фирма «Родер» — российское подразделение немецкой группы компаний Roder. Его сразу раскритиковали блогер и урбанист Илья Варламов* (признан в РФ иноагентом) и Digital-художник Сергей Чащин, а иркутяне окрестили «ангаром» и «сараем».



Первый вариант эскиза иркутяне прозвали ангаром Источник: сайт госзакупок











Дизайн-проект возмутил не только жителей города, но и экспертов Источник: сайт госзакупок











На негатив отреагировали застройщики, получившие подряд, — иркутская компания «БайкалСтройКомплекс» и московская Международная строительная компания. Там заверили, что улучшат проект без привлечения новых средств.





В новом эскизе убрали двускатную крышу и поместили на фасад изображение силуэта Байкала. В остальном он не слишком отличается от первого варианта.

Иркутский аэропорт работает с 1933 года, статус международного он получил в 1994 году. Он связан воздушным сообщением с 50 городами Российской Федерации и 6 странами мира. Собственником авиагавани является правительство Иркутской области. В аэропорту базируются два перевозчика: «ИрАэро» и «Ангара». Он расположен в черте города, в 8 км от центра.

Петропавловск-Камчатский



Последний в нашем списке — аэропорт Елизово на Камчатке. Впечатления от посадки в этой авиагавани точно останутся в памяти на всю жизнь. Во-первых, благодаря захватывающим дух видам из иллюминатора — всех приезжих Камчатка встречает заснеженными вулканами. Во-вторых, из-за характерной зоны выдачи багажа : за многие годы работы аэропорта ее уже успели прозвать теплицей.



Дело в том, что багажная лента здесь находится в отдельном здании возле посадочной полосы и действительно напоминает увеличенный в размерах дачный парник. Комфортный температурный режим в таком помещении поддерживать не получается: «Зимой тут дубак, а летом — жара».



— Да, это ТЕПЛИЦА! Прямоугольное здание, — описала место Елена Рябкова. — В районе ленты багажной места нет вообще, подойти невозможно люди с тележками всё пространство забивают, а его там и так нет. Счастья вам и здоровья, кто его одобрил для постройки!

Аэропорт Елизово имени Витуса Беринга (русский мореплаватель датского происхождения) расположен в одноименном годе, в 29 км от Петропавловска-Камчатского. В прошлом году он впервые принял более 900 тысяч человек.

Само здание аэровокзала маленькое. Настолько, что порой очередь из пассажиров на вылет внутри не помещается и остается на улице.

Источник: Турагентство «Пеликан» / YouTube











Источник: Олег Я. / «Яндекс.Карты»











В остальном на Камчатке всё как везде: есть зал ожидания, кафе, сувенирные отделы и даже бизнес-зал. Последний представляет из себя небольшой закрытый зал с креслами, столиками, телевизором и небольшой зоной с едой.



— Питание скромнее, чем в студенческой забегаловке — хотя бы кофемашину нормальную поставьте, соков добавьте и так далее, — написал в отзывах о бизнес-зале Андрон.



— Поразил бизнес-зал по МИР-pass. За 6500 вы получаете сэндвич, печенюшки, и всё. Я такого нигде не видел. Бизнес-зал здесь суровый, — заключил Максим Шаповалов.



Многие остаются недовольны бизнес-залом аэропорта Елизово Источник: Турагентство «Пеликан» / YouTube











Источник: Турагентство «Пеликан» / YouTube











Пассажиры также жалуются на проблемы с тележками: по их словам, таскать габаритный багаж приходится на себе. А еще на то, что здесь нет комнат для курения.





Но главный минус, по словам комментаторов, — время работы аэропорта Елизово. Вход в него закрывается в 20:00. Естественно, комнаты отдыха или гостиницы там нет.



— На утренние рейсы в выходные дни только на такси надежда или плати за проживание в окрестных хостелах 1,5–2 тысячи рублей. Отсутствие розеток для зарядки на этом фоне просто мелочь, — пожаловался один из пассажир.

К концу 2024-го в Елизово обещают открыть новый аэропорт — его строят неподалеку. Площадь новой воздушной гавани превысит 50 тысяч м2. Для сравнения, это вдвое больше Красной площади и в 10 раз больше, чем имеющийся терминал.

Источник: официальный сайт аэропорта Елизово / pck.aero











Источник: официальный сайт аэропорта Елизово / pck.aero











В состав аэровокзального комплекса войдут также 5-звездочный отель на 120 номеров и деловой центр. Новый терминал сможет пропускать 1,5 миллиона пассажиров в год, обещают власти. Визуально он будет напоминать жерло вулкана.



— Эх, скоро построят новый, терминал и такой экзотики, как теплица, вы уже не видите, — иронизируют пассажиры.

Так должен выглядеть новый терминал в Елизово изнутри Источник: официальный сайт аэропорта Елизово / pck.aero











Дизайн-проект зоны регистрации Источник: официальный сайт аэропорта Елизово / pck.aero











Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «Крокус Интернэшнл» — входит в Crocus Group семьи Агаларовых. Стоимость строительства составляет порядка 25 миллиардов рублей .

