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Дороги и транспорт «Водители сейчас должны заплакать»: тягач влетел в бетонное ограждение на Димитровском мосту, где вечная пробка

«Водители сейчас должны заплакать»: тягач влетел в бетонное ограждение на Димитровском мосту, где вечная пробка

ДТП произошло сегодня, 20 июня

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На Димитровском мосту пробка

В Новосибирске тягач врезался в ограждение ремонта на Димитровском мосту. Одна полоса там ограничена бетонными блоками, а посреди ограничителей идет ремонт. Фото опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» сегодня, 20 июня.

— Водитель тягача с двух ног ворвался в ремонт на Димитровском мосту. Есть опасения, что скорость работ это не увеличит, — подписали фото в АСТ-54.

Как пишут пользователи 2ГИС, фура полностью перекрыла левый ряд в сторону правого берега. Мост отображается зеленым цветом на правый берег и красным на левый. При этом один из пользователей написал, что несмотря на зеленый цвет, все стоят.

— Водители и пассажиры, сейчас должны заплакать: в таких ситуация кажется, то пробки тут будут вечно, — считает одна из жительниц местных ЖК, которая постоянно наблюдает в окно затор на мосту, и периодически попадает в него.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, повлияло ли ДТП на ремонт.

О том, как проходит ремонт Димитровского моста, НГС писал в начале июня. Тогда все работы шли по графику и без задержек.

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Мост ДТП Новосибирск Тягач
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