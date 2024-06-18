«Немыслимый круг»: новосибирцы просят запустить новый транспорт до торгового центра — стоит ли на это рассчитывать

Не всем работникам и покупателям удобно ездить до «Большой Медведицы» Источник: 2ГИС / Mr. N











Новосибирцы попросили властей организовать дополнительные маршруты общественного транспорта до торгово-выставочного комплекса «Большая Медведица», расположенного на улице Светлановской, 50. Об этом НГС рассказали в пресс-службе мэрии.



— В общественную приемную от жителей города поступило два обращения с просьбой организовать дополнительные маршруты пассажирского транспорта от площади Калинина и остановки «Жилмассив» до ТВК «Большая Медведица», — в ответ на запрос редакции рассказали в пресс-службе.



В мэрии уточняют, что непосредственно в районе «Большой Медведицы» курсируют маршрутки №45 (едет от Ключ-Камышенского плато до ТВК) и №87 (от поселка Клюквенный до Ботанического жилмассива). При этом 87-й пока укомплектован одним автобусом.



— Пересмотреть количество подвижного состава, обслуживающего жителей Клюквенного, планируется по мере жилой застройки с развитием улично-дорожной сети и элементов транспортной инфраструктуры. С учетом планов по застройке, — сообщили в мэрии.



Можно дойти до комплекса пешком от остановки «Улица Ляпидевского». Через нее курсируют автобусы №5 (Дюканова — поселок Северный) и №75 (Ключ-Камышенское плато — Северный), а также маршрутка №11 (поселок Северный — Планетарий). Они, подчеркивается в ответе на запрос, проходят через крупные транспортно-пересадочные узлы и станции метро.



Жительница Новосибирска сообщила редакции НГС, что из дальних районов людям не всегда удобно ездить до ТВК с пересадкой, так как на это требуется больше времени.



— Как работники магазина, так и покупатели порой вынуждены совершать немыслимый круг, — говорит женщина.



В мэрии со ссылкой на департамент транспорта отмечают, что наличие как беспересадочного пути, так и маршрута с одной-двумя пересадками до «Большой Медведицы» соответствует нормам качества обслуживания в городе с населением свыше одного миллиона человек, установленным Социальным стандартом транспортного обслуживания.

Власти уточняют, что для того, чтобы увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в Калининском районе, планируется реконструкция улицы Объединенной и строительство третьей очереди улицы Георгия Колонды. Это позволит перераспределить часть действующих автобусных маршрутов с Богдана Хмельницкого на новый короткий путь.

Документами транспортного планирования предусмотрено, что в 2028 году будет сделан муниципальный маршрут по регулируемому тарифу, который обеспечит перевозку льготников до «Большой Медведицы» от улицы Родниковой.



Прошлой осенью новый маршрут общественного транспорта запустили на левом берегу Новосибирска.