«Немыслимый круг»: новосибирцы просят запустить новый транспорт до торгового центра — стоит ли на это рассчитывать

Новосибирцы попросили властей организовать дополнительные маршруты общественного транспорта до торгово-выставочного комплекса «Большая Медведица», расположенного на улице Светлановской, 50. Об этом НГС рассказали в пресс-службе мэрии.
— В общественную приемную от жителей города поступило два обращения с просьбой организовать дополнительные маршруты пассажирского транспорта от площади Калинина и остановки «Жилмассив» до ТВК «Большая Медведица», — в ответ на запрос редакции рассказали в пресс-службе.
В мэрии уточняют, что непосредственно в районе «Большой Медведицы» курсируют маршрутки №45 (едет от Ключ-Камышенского плато до ТВК) и №87 (от поселка Клюквенный до Ботанического жилмассива). При этом 87-й пока укомплектован одним автобусом.
— Пересмотреть количество подвижного состава, обслуживающего жителей Клюквенного, планируется по мере жилой застройки с развитием улично-дорожной сети и элементов транспортной инфраструктуры. С учетом планов по застройке, — сообщили в мэрии.
Можно дойти до комплекса пешком от остановки «Улица Ляпидевского». Через нее курсируют автобусы №5 (Дюканова — поселок Северный) и №75 (Ключ-Камышенское плато — Северный), а также маршрутка №11 (поселок Северный — Планетарий). Они, подчеркивается в ответе на запрос, проходят через крупные транспортно-пересадочные узлы и станции метро.
Жительница Новосибирска сообщила редакции НГС, что из дальних районов людям не всегда удобно ездить до ТВК с пересадкой, так как на это требуется больше времени.
— Как работники магазина, так и покупатели порой вынуждены совершать немыслимый круг, — говорит женщина.
В мэрии со ссылкой на департамент транспорта отмечают, что наличие как беспересадочного пути, так и маршрута с одной-двумя пересадками до «Большой Медведицы» соответствует нормам качества обслуживания в городе с населением свыше одного миллиона человек, установленным Социальным стандартом транспортного обслуживания.
Власти уточняют, что для того, чтобы увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в Калининском районе, планируется реконструкция улицы Объединенной и строительство третьей очереди улицы Георгия Колонды. Это позволит перераспределить часть действующих автобусных маршрутов с Богдана Хмельницкого на новый короткий путь.
Документами транспортного планирования предусмотрено, что в 2028 году будет сделан муниципальный маршрут по регулируемому тарифу, который обеспечит перевозку льготников до «Большой Медведицы» от улицы Родниковой.
Прошлой осенью новый маршрут общественного транспорта запустили на левом берегу Новосибирска.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.