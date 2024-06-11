Плохие пути и «практика вымораживания»: в новосибирском депо заявили о тяжелых условиях работы — ответ мэрии

Трамвайные рельсы на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской выглядят жутко Источник: предоставлено читателями НГС











Сотрудники филиала №4 МКП «ГЭТ» «Левобережный трамвайный» заявили о тяжелых условиях труда и недовольстве начальством. О ситуации они рассказали НГС. В мэрии Новосибирска ответили на претензии.

Возмущение работников

Сотрудники предприятия рассказали НГС, что недовольны увольнением младшего руководящего состава на предприятии, а также некорректным поведением некоторых руководителей к подчиненным.



— Коллектив депо неоднократно был свидетелем того, как высшее руководство позволяет себе общаться с нашими начальниками филиалов в недопустимом, не сдержанном, повышенном и раздражительном тоне, с применением фамильярности, унижая их как руководителей и как людей в присутствии подчиненных, — указано в коллективной жалобе работников, которую они направили в НГС.

Водители возмущены условиями, в которых вынуждены работать Источник: предоставлено читателями НГС











Также сотрудники недовольны отсутствием столовой и кабинета стоматолога на территории предприятия и плохим состоянием путей. Кроме этого работники заявили о неисправном состоянии большинства приводов автоматических стрелочных переводов.



— Широко применяют на предприятии практику «вымораживания» экипажей в зимний период в вагонах при минусовых температурах при многочасовых простоях без энергии. Экипаж вынужден сидеть на месте в ледяном вагоне. Горячим питьем нас не обеспечивают, не вывозят, — отметили работники филиала №4 МКП «ГЭТ».



Ответ мэрии

В мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили, что в филиале № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «ГЭТ» департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса провел анализ и принял меры для стабилизации ситуации.



— Предыдущий начальник филиала № 4 «Левобережный трамвайный» сам решил уволиться с занимаемой должности. Сведений о несогласии с увольнением в приказе о прекращении трудового договора с работником нет. Свое заявление он не отозвал. Начальник цеха эксплуатации филиала работает до сих пор, — заявили в мэрии.



Также в городской администрации пояснили, почему было решено закрыть столовую и кабинет стоматологии на территории предприятия.



— В 2013 году из-за тяжелой экономической ситуации для оптимизации расходов предприятия штат столовой сократили. Ее организовала сторонняя организация. Затем им стало не выгодно арендовать помещения, и они ушли. Также для сокращения расходов на деятельность не по профилю закрыли стоматологический кабинет, — пояснили НГС в мэрии.



В администрации добавили, что приказов об отключении отопления в вагонах зимой никто не издает. Техническую изношенности спецтранспорта, автоматических стрелочных переводов объяснили нехваткой денег — на ремонт и обновление парка нужны большие деньги, и сейчас у ГЭТ их нет.



— В этом году на предусмотренные средства запланирован ремонт спецтехники и оборудования. Ответственным поручили разработать дорожную карту поэтапного обновления парка ГЭТ, — отметили в департаменте транспорта мэрии города.



Кроме того, заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов и профильные специалисты мэрии встретились с коллективом Левобережного трамвайного депо. Водители трамваев на встрече пояснили, что их волнует синхронизация работы маршрутов. Руководству поручили проверить работу диспетчерской и при необходимости скорректировать график движения трамваев.



Корреспондент НГС также направила запрос в МКП «ГЭТ». На момент публикации ответ не поступил.



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