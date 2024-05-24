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Дороги и транспорт Часть моста над Ипподромкой закрыли для транспорта и пешеходов — карта

Часть моста над Ипподромкой закрыли для транспорта и пешеходов — карта

В мэрии попросили не мешать проведению ремонтных работ

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Ограничения ввели для обеспечения безопасности

В Новосибирске ограничили движение по мосту на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Из-за ремонта часть путепровода закрыли для транспорта и пешеходов, сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

— Обращаем внимание водителей и пешеходов на то, что для обеспечения их безопасности со стороны Красного проспекта в сторону Кошурникова перекрыто движение транспорта на половине моста с правой стороны, а также введен запрет на проход пешеходов, — сказано в сообщении. — Просим соблюдать требования установленных дорожных знаков и щитов, беречь себя и не мешать проведению ремонтных работ.

В мэрии уточнили, что на участке ведутся демонтажные работы. Путепровод сдали в эксплуатацию в 2003 году, и сейчас подошли сроки для ремонта. Контракт заключили с ООО «Дорожно-мостовая инспекция» за 75 миллионов рублей, завершить работы планируется к середине октября этого года.

Объект сдали в эксплуатацию в 2003 году

— Работами предусмотрены по тротуарной части: демонтаж навеса, ремонт дорожного покрытия, устройство ограждающего экрана со стороны проезжей части, замена перильного ограждения, — приводятся слова и.о. начальника отдела ремонта искуственных сооружений МКУ «Гормост» Юрия Епонешникова.

По его словам, по проезжей части рабочие отремонтируют мостовое полотно с восстановлением гидроизоляции, кроме того, они заменят деформационные швы и устроят водопровод. К ремонту левой стороны моста приступят к следующем году — уже сейчас в городе заключили контракт на выполнение работ.

О сужении эстакады на на улице Фрунзе над Ипподромской стало известно в середине мая. Проект ремонта входит в программу «Безопасные качественные дороги».

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Путепровод Ремонт Мэрия Ограничение движения
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