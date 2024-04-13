«Заставлять всех дуть в трубку? Ну, камон». В России решили проверять пассажиров самолетов на алкотестере

Депутат Алексей Диденко уверен, что избавиться от дебоширов на борту помогут алкотестеры при посадке на самолет Источник: duma.gov.ru, Михаил Контуев / MSK1.RU











Глава Комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко решил выявлять пьяных пассажиров перед посадкой в самолет с помощью алкотестеров. Чтобы подготовить законопроект об этом, депутат сейчас ведет диалог с руководством Министерства транспорта.



— Эта мера нужна, чтобы не допустить возникновения нештатных ситуаций уже в полете, — объяснил в беседе с журналистом MSK1.RU Алексей Диденко. — Сейчас такой досмотр уже осуществляется, в виде визуального контроля со стороны экипажа, бортпроводника, но он носит такой чисто субъективный характер оценочный по внешним признакам.

Депутат от партии ЛДПР предлагает сначала практику опробовать на отдельно выбранных аэропортах, чтобы посмотреть, как это работает, а после этого уже принимать закон.

— Такие методы можно практиковать, только если понятно, что человек явно перебрал, — высказался по поводу депутатской инициативы российский пилот и командир Airbus A320 Андрей Литвинов. — Но, я уверен, что люди, которые стоят на пропускном контроле, частично психологи и должны без всяких алкотестеров понимать, что человек будет адекватный или неадекватный. И мы не должны забывать, что живем в свободной стране и должны делать какие-то поблажки, если, конечно, у человека уже нет репутации дебошира на борту.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Транспортный аналитик Владислав Булгаков и вовсе назвал инициативу об использовании алкотестеров на посадке в самолет бредом.

— Из-за каких-то неадекватов теперь всех и каждого заставлять дуть в трубку? Ну, камон, — сказал он. — Дебоширы встречаются нечасто. Но большинство пассажиров — люди приличные, даже если немного выпьют. Даже чиновники говорят, что ограничивать продажу алкоголя в аэропортах не стоит. Какой тогда вообще смысл в дискуссии об алкотестерах при посадке. Кажется, депутат просто похайповать решил.

Но автор инициативы Диденко относится к вопросу серьезно и согласен с тем, что какие-то поблажки нужны. Даже говорит, что выпить кружку пива или фужер шампанского перед посадкой на самолет запрещать не стоит.

— Задача — определить глубокую степень опьянения, — уточнил он. — Если человек, например, боится летать и выпил кружку пива, то, наверное, ничего от этого не будет.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











О том, какое количество промилле будет допустимым для прохода на борт самолета, депутат автор законопроекта пока сказать точно не может. За рекомендациями он обратился к экспертам из медицины, но пока вопрос не решен — у них идет переписка.

— Ну и на борту запрещать продавать алкоголь не стоит, — добавил депутат. — Это уже ответственность экипажа, бортпроводники сами могут принять решение не давать алкоголь пассажиру, который ведет себя неадекватно.

Не забыл Диденко и про пассажиров других видов транспорта. Но решил, что алкотестер все же нужен только для тех, кто летит самолетом.

— В поезде проще: на следующей станции высадил дебошира и передал полиции, — объяснил депутат. — Речь идет о потенциально опасных видах перевозки в силу возникновения нештатной ситуации. Это авиаперевозка. В воздухе нештатная ситуация чревата созданием угрозы безопасности жизни всех пассажиров самолета.

Три года назад депутаты Госдумы уже заседали по теме дебоширов на борту. Тогда они приняли поправки в Воздушный кодекс РФ и разрешили пилотам и экипажу «применить к таким нарушителям специальные средства сдерживания, которые есть на борту».

— Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом и требует принятия незамедлительных мер по его пресечению, — объяснили тогда народные избранники.



Надо ли проверять авиапассажиров на алкотестере перед посадкой на борт? Да, обязательно Выборочно Нет, это лишнее

Новости о дебоширах на борту самолетов хоть и нечасто, но появляются в интернете, в том числе и на MSK1.RU. Например, громким скандалом обернулся инцидент, который произошел на борту «Победы». Там стюардесса заподозрила бойца СВО в том, что он покурил в туалете, хотя тот это отрицал. В итоге полицейские составили на мужчину протокол об административном нарушении и сняли с рейса. Ранее мы рассказывали подробнее об этом.