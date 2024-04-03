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Дороги и транспорт «Гормост» будет ремонтировать не только мосты через Обь — где еще проведут работы в этом году

«Гормост» будет ремонтировать не только мосты через Обь — где еще проведут работы в этом году

Восстанавливать будут часть важных объектов

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«Гормост» будет ремонтировать не только Димитровский и Октябрьский мосты

В Новосибирске в этом году будут ремонтировать не только Октябрьский и Димитровский мосты — начнутся работы еще на нескольких объектах. Ремонта требует мост на улице Сухарной и ряд путепроводов.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт шести объектов — по двум из них работы только начинаются.

— Мост по улице Сухарной на въезде в Заельцовский парк находится в предаварийном состоянии. В этом году мы на мосту движение не будем ограничивать. В планах строительство временной объездной дороги с правой стороны от моста. Все основные работы строительные будут на данном объекте в следующем году проводиться, — объяснил директор «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Такая же ситуация сложилась с путепроводом по улице Добролюбова.

— Объект тоже находится в состоянии, не отвечающем нормативным требованиям. Требуется замена несущей конструкции. В этом году у нас в планах разработка документации, вынос коммуникаций, относящихся к железной дороге. И тоже к основной работе мы будем приступать в следующем году, — добавил эксперт.

Продолжаются работы по ремонту моста через реку Иню на Бердском шоссе, где сложилась «очень опасная ситуация», так как его возраст практически 60 лет.

— Из-за значительно увеличения нагрузки у нас там произошли дефекты в несущих конструкциях. Поэтому мы приняли решение с начала зимой перекрыть крайнюю левую полосу. Она сейчас закрыта, но никаких неудобств это жителям не доставляет, потому что там габаритов достаточно для пропуска в три полосы.

Также в планах на этот год ремонт путепровода по улице Фрунзе. Объект «Гормост» принял на баланс в прошлом году и уже работает над ним. Главной задачей на этот год директор учреждения назвал успешное окончание ремонта Октябрьского моста.

Сегодня он отвечал на вопросы читателей НГС. Полную расшифровку можно почитать в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Ремонт моста Гормост Путепровод Улица Сухарная Иня
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