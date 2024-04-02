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Дороги и транспорт подробности «Интервал сокращается»: в мэрии Новосибирска объяснили массовый вечерний простой автобусов маршрута №14

«Интервал сокращается»: в мэрии Новосибирска объяснили массовый вечерний простой автобусов маршрута №14

На прошлой неделе сразу три автобуса застряли на заправке

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По вечерам автобусные маршруты на линии сокращают

В мэрии Новосибирска объяснили, почему вечером 26 марта жительница Новосибирска не смогла дождаться автобус №14 на площади Маркса. В тот вечер несколько автобусов этого маршрута, судя по навигатору, прохлаждались на АЗС.

— Движение по маршрутам, в том числе по маршруту № 14 «Затулинский ж/м — пос. Северный», осуществляется в соответствии с плановым расписанием. В утренние часы пик на маршруте задействовано максимальное количество транспортных средств (32 единицы), после 20 часов пассажиропоток снижается, поэтому сокращается количество подвижного состава (11 единиц) и увеличивается интервал движения (после 20 часов автобусы ходят раз в 19 минут). Также случаются сходы транспортных средств по технической неисправности, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В городской администрации добавили, что сход с маршрута для заправки автобуса во время выполнения рейсов запрещен. Перевозчик самостоятельно планирует время заправки. Как правило, перед началом работы, после окончания смены или в обед. При этом, в мэрии не уточнили, будет ли проводиться проверка водителей маршрута №14, которые в ту смену оставались на линии с включенными навигаторами, но не ехали по маршруту, а находились на АЗС.

В диспетчерской «Регион-автоцентр», которая обслуживает автобусный маршрут №14, не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, что читатели НГС обсудили внезапный простой автобусов №14 на заправке. Не все поддержали сибирячку, которая не смогла уехать домой на общественном транспорте.

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Автобус 14 Маршрут Мэрия Перевозчик Остановка Простой
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