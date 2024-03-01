Лайнер MC-21 отложили, а парк самолетов обновят? Эксперты — о том, что будет с авиаотраслью после послания Путина

Российский парк самолетов нужно обновить за счет отечественных самолетов и за 6 лет модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
— Это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей. Это будет прямое бюджетное финансирование. Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству, безопасности, — сказал Владимир Путин.
MC-21 откладывается?
Тем временем, начало серийных поставок отечественного среднемагистрального лайнера MC-21 перенесли на 2025–2026 года. Об этом перед началом обращения Путина сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
— У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу. <...> Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах, — цитирует «Интерфакс» слова Чемезова.
Однако Чемезов не уточнил, когда именно планируют завершить испытания самолета. Авиаэксперты, с которыми поговорил MSK1.RU, перенос сроков выпуска лайнера назвали ожидаемыми. Одной из причин этого, по их мнению, стал двигатель — ПД-14.
— ПД-14 на испытаниях показал расходные характеристики на уровне ПС-90. Из-за этого сокращается дальность полета — машина выпадает из планируемой маршрутной сетки многих перевозчиков. И в завершение всего MC-21 еще и перетяжелена изрядно, — сказал MSK1.RU авиаэксперт Андрей Захаров.
ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Он должен заменить двигатель ПС-90А, выпущенный в СССР в конце 1980-х.
Как уточнил MSK1.RU главный редактор портала FrequentFlyers Илья Шатилин, двигатель «теоретически» есть, но его серийного производства «в достаточном количестве нет».
— Если разваливать промышленность в течение 30 лет, то потом за 2 года всё восстановить и построить с нуля трудно. Фактически речь идет о развитии всего с нуля, но вроде какие-то заделы остались. У нас в принципе достаточно тяжело было с самолето-двигателестроением, поэтому тот же Superjet летал на иностранных двигателях, — говорит Шатилин.
Что касается самого лайнера MC-21, то его «рано или поздно должны построить».
— Вероятность есть всегда. Вероятность была, что и к 2024 году построят. Можно построить самолет, а потом его делать по три штуки в год, но это никому не нужно. В смысле нужно, но это не то, что требуется рынку, — отметил авиаэксперт Шатилин.
Полетим на отечественных лайнерах?
С планами по переходу с иностранных на отечественные самолеты всё тоже неоднозначно. О полном переходе на российские лайнеры, уверен авиаэксперт Андрей Захаров, говорить не стоит.
— Такой возможности нет. Для того чтобы выпустить за оставшиеся до 2030 года 6 лет, уже сейчас надо гнать серию, причем серию такую, какую у нас в постсоветские времена никогда не знали, — заявил Захаров.
Также он уточняет, производству всегда нужно время, чтобы «набрать обороты», а также что не будет полного замещения и плана, который прописан в программе развития авиаотрасли до 2030 года.
А что с аэропортами?
В предстоящие 6 лет президент поставил задачу обновить не менее 75 аэропортов. Речь идет про малые региональные воздушные гавани. Что касается крупных аэропортов, то, как уверен авиаэксперт Андрей Захаров, с ними всё хорошо — они сравнительно недавно прошли модернизацию. Проблема — в местных перевозках.
— До сих пор большое количество аэропортов имеют грунтовые полосы. Возьмите Красноярский край, возьмите Якутию, туда и там сейчас летают самолеты. Если говорить об отечественных, то это АН-23, АН-24 и модернизированные из грузовиков АН-26Б, — заявил Захаров.
Как рассказал MSK1.RU авиаэксперт Юрий Сытник, многие полосы, например, как в аэропорту Котлас Архангельской области, на северах, поросли бурьяном:
— Там многие здания уже обветшали, нет радиолокационных систем, нет приводов, там уже сроки эксплуатации вышли. Всё это надо покупать и стоит это больших денег, — заявил MSK1.RU Сытник.
Авиаэксперт отметил, что на это выделят деньги из федерального бюджета, «миллиарды подготовлены», а работами по модернизации будут заниматься местные власти. При этом он сказал, что 75 — это мало, «таких аэропортов должно быть около тысячи».
Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Мы в прямом эфире следили за тем, что заявил президент РФ. В том числе он рассказал, как перекроят транспортную систему в России.