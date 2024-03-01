Лайнер MC-21 отложили, а парк самолетов обновят? Эксперты — о том, что будет с авиаотраслью после послания Путина

MC-21 откладывается?

Тем временем, начало серийных поставок отечественного среднемагистрального лайнера MC-21 перенесли на 2025–2026 года. Об этом перед началом обращения Путина сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

— У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу. <...> Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах, — цитирует «Интерфакс» слова Чемезова.

Однако Чемезов не уточнил, когда именно планируют завершить испытания самолета. Авиаэксперты, с которыми поговорил MSK1.RU, перенос сроков выпуска лайнера назвали ожидаемыми. Одной из причин этого, по их мнению, стал двигатель — ПД-14.