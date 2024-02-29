«Много покупали за границей, а свой не развивали». Как перекроят транспортную систему в России

— Предстоит обновить и воздушный парк за счет отечественных самолетов, — уточнил президент. — Сложная задача — много покупали за границей авиационного транспорта, а свой не развивали.



Глава Союза пассажиров Кирилл Янков согласился с тем, что задача по обновлению авиапарка за счет массового выпуска самолетов российского производства действительно сложная.