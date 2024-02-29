«Много покупали за границей, а свой не развивали». Как перекроят транспортную систему в России

Президент России Владимир Путин 29 февраля обратился с посланием к Федеральному собранию и сообщил о новых национальных проектах, которые будут работать в ближайшие шесть лет. Во время выступления он рассказал и о развитии транспорта.
На развитие аэропортовой сети Россия направит 250 миллиардов рублей. Путин уточнил, что нужно провести модернизацию инфраструктуры не мене чем в 75 аэропортах.
— Предстоит обновить и воздушный парк за счет отечественных самолетов, — уточнил президент. — Сложная задача — много покупали за границей авиационного транспорта, а свой не развивали.
Глава Союза пассажиров Кирилл Янков согласился с тем, что задача по обновлению авиапарка за счет массового выпуска самолетов российского производства действительно сложная.
— В прошлом году вообще первый за 70 лет российский пассажирский самолет появился, — уточнил эксперт. — Поэтому тут можно много говорить про планы, но давайте посмотрим на их реализацию. Всё не так хорошо у нас в авиастроении, поэтому работа предстоит серьезная.
Также глава государства пообещал, что в стране продолжится развитие высокоскоростных железных дорог.
— Первый маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород, — сообщил Владимир Путин. — Затем будем прокладывать [высокоскоростные железные дороги] в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону и на Черноморское побережье, в Минск — братскую Беларусь.
В перспективе высокоскоростные магистрали должны охватить всю Россию — от Калининграда до Владивостока.
Развивать железнодорожный транспорт Путин пообещал и в центре России. Он напомнил, что власти планируют продлевать линии МЦД.
— Московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.
Эксперты уточняют, что это будет не совсем то же самое, что МЦД, только с длинными маршрутами. По сути, на этих направлениях уже всё практически готово к запуску таких электричек.
— В Ярославль уже ездят скоростные поезда, которые идут по путям параллельно с МЦД, — говорит Кирилл Янков. — Они не останавливаются на каждой платформе, за счет чего экономят время в пути. Главное, чтобы после запуска скоростных маршрутов на основе МЦД электрички между Москвой и городами соседних регионов стали ходить чаще, чем два-три раза в день.
Для того чтобы всё работало, как задумано, железнодорожникам предстоит провести большую работу по обновлению инфраструктуры на отдельных участках, а заводам — изготовить десятки современных поездов.
— Это некая своего рода подготовка к тому, что Москва и прилегающие к ней города станут частью такого большого гигаполиса, — считает транспортный аналитик Владислав Булгаков. — Гигаполис — это своего рода пространство из множества городов, которое фактически является как бы единым целым. Это приведет к тому, что города из соседствующих со столицей регионов станут не просто городами — областными центрами, а городами-спутниками Москвы.
Кроме того, Путин напомнил, что в России запустили движение по скоростной трассе М-12 от Москвы до Казани.
— В следующем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а еще через год — до Тюмени, — пообещал президент.
В свою очередь глава общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов заявил, что на этом чиновники не намерены останавливаться — в планах дотянуть эту скоростную трассу до Омска.
В первую очередь платная дорога помогает водителям экономить время в пути за счет отсутствия скоростных ограничений и пробок.
— По объездным дорогам зачастую приходится ехать долго и печально, — объяснил Максим Едрышов. — Они, как правило, идут через населенные пункты, в каждом из которых по традиции стоят знак ограничения скорости до 30 километров в час и камера, а также натыкана куча лежачих полицейских. Так что особо не разгонишься. Плюс, как правило, это классическая такая дорога по одной полосе в каждом направлении.
Ранее мы уже рассказывали, какие скоростные трассы есть в России и сколько стоит по ним прокатиться с ветерком.
Заявил Путин и о планах по строительству в Краснодарском крае скоростной трассы вдоль Черноморского побережья от Джубги до Сочи.
Известно, что по сути новая трасса будет дублером уже существующей А-147, но на ней не будет светофоров и одноуровневых перекрестков. Во-первых, посте строительства этой трассы, как уточнил Путин, время в пути сократится в четыре раза — до полутора часов, а во-вторых, курортные города избавятся от бесконечных пробок из-за потоков транзитного транспорта.
Напомним, Владимир Путин выступал с обращением к Федеральному собранию более двух часов. Все самые важные его заявления мы публиковали в онлайн-трансляции.