Новосибирцев в четыре раза чаще стали штрафовать за неправильную парковку

Количество штрафов за неправильную парковку за 2023 год возросло в 4 раза — с 3 тысяч до 13 тысяч штук. Об этом сообщил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сегодня, 14 февраля, на сессии горсовета.
Доходы с платных парковок также выросли. В 2023 году в бюджет города с этой сферы пришло 49,9 миллиона рублей.
— Есть изменения в организации платного парковочного пространства. Повышаем дисциплину оплаты услуг, увеличиваем охваты фото- и видеофиксации, — отметил и. о. мэра.
На прошедших выходных НГС собрал очередную подборку автохамов, которые были замечены в неправильной парковке. В этот раз под наблюдение попал водитель BMW, посчитавший, что тротуар слишком широкий для одних пешеходов.