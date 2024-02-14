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Новосибирцев в четыре раза чаще стали штрафовать за неправильную парковку

В городе стало больше фото- и видеофиксации на парковках

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Мэрия стала больше следить за тем, как новосибирцы оплачивают парковку

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Количество штрафов за неправильную парковку за 2023 год возросло в 4 раза — с 3 тысяч до 13 тысяч штук. Об этом сообщил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сегодня, 14 февраля, на сессии горсовета.

Доходы с платных парковок также выросли. В 2023 году в бюджет города с этой сферы пришло 49,9 миллиона рублей.

— Есть изменения в организации платного парковочного пространства. Повышаем дисциплину оплаты услуг, увеличиваем охваты фото- и видеофиксации, — отметил и. о. мэра.

На 40% выросли доходы бюджета за платные парковки

На 40% выросли доходы бюджета за платные парковки

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На прошедших выходных НГС собрал очередную подборку автохамов, которые были замечены в неправильной парковке. В этот раз под наблюдение попал водитель BMW, посчитавший, что тротуар слишком широкий для одних пешеходов.

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