freedom
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 3/10
usd 88.35
eur 96.05
СрочноВторую ледовую переправу открыли в НСО
Все новости
Все новости

В Новосибирске изменят схему движения автобуса №31

Корректировки в маршруте начнут действовать с 19 января

4

Автобус курсирует по маршруту «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Ключ-Камышенское плато»

Поделиться

В Новосибирске изменят схему движения автобуса №31 «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Ключ-Камышенское плато». Как сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом», маршрут изменят с 19 января.

Автобусы будут курсировать по следующей схеме: площади Гарина-Михайловского по Ленина, Челюскинцев, Гоголя, Семьи Шамшиных, Военная, Покатная, Пролетарская, Никитина, Кирова, Добролюбова, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Пролетарская, Покатная, Военная, Семьи Шамшиных, Гоголя, Челюскинцев, Ленина, площади Гарина-Михайловского.

Ранее на левом берегу Новосибирска из-за коммунальной аварии изменили схему движения автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19.

АвтобусСхема движенияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter