В Новосибирске изменят схему движения автобуса №31 «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Ключ-Камышенское плато». Как сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом», маршрут изменят с 19 января.
Автобусы будут курсировать по следующей схеме: площади Гарина-Михайловского по Ленина, Челюскинцев, Гоголя, Семьи Шамшиных, Военная, Покатная, Пролетарская, Никитина, Кирова, Добролюбова, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Пролетарская, Покатная, Военная, Семьи Шамшиных, Гоголя, Челюскинцев, Ленина, площади Гарина-Михайловского.
Ранее на левом берегу Новосибирска из-за коммунальной аварии изменили схему движения автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19.