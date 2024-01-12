Автобус и маршрутку пустят по новой схеме из-за закрытия проезда — каких маршрутов это коснется

В Новосибирске два маршрута общественного транспорта изменят схему движения из-за ограничений на дороге. Как сообщили на сайте ЦУГАЭТ, это связанно с закрытием проезжей части на улице Красина.
Ограничение коснется автобуса №44 и маршрутки №19 в Новосибирске. Проезд могут закрыть с 15 по 29 января.
— В связи с аварийными работами на теплотрассе закрывается проезжая часть ул. Красина между зданиями по адресам: ул. Планетная, 30 к1 и пр. Дзержинского, 1а с 15.01.2024 по 29.01.2024, — сказано в сообщении.
Уточняется, что на время производства работ движение автобуса №44 и маршрутки №19 в прямом и обратном направлениях организуют по измененной схеме. Транспорт будет двигаться по улицам Николая Островского, Красина, Промышленная, затем по Шекспира, проспекту Дзержинского и Красина.
В конце декабря в Новосибирске продлили ограничение движения транспорта на площади Инженера Будагова. Там ввели закрытие проезда по ночам.