«Лежали оголенные провода»: новосибирец заявил о коллапсе на площади Станиславского из-за троллейбуса

В декабре на улице Бориса Богаткова, напротив дома № 165 водитель троллейбуса, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на обочину и врезался в световую опору. В момент аварии в троллейбусе находилось 10 пассажиров. Самого водителя зажало в салоне.