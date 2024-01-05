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СрочноТроллейбус оборвал провода
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«Лежали оголенные провода»: новосибирец заявил о коллапсе на площади Станиславского из-за троллейбуса

По словам сибиряка, из-за обрыва проводов перекрыли проезды по кольцу

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На месте инцидента работали сотрудники скорой помощи и полиция, на пешеходном переходе лежали провода

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Ночью в Новосибирске на площади Станиславского произошел транспортный коллапс. По словам очевидца, троллейбус сорвал провода, из-за этого на кольце перекрыли дороги.

Как рассказал НГС очевидец, инцидент произошел 4 января примерно в 21:00. Судя по скриншоту из сервиса 2ГИС, который прислал читатель, на кольце из-за инцидента перекрыли все проезды.

— Проехал троллейбус, сорвал все провода, по всему кольцу лежали оголенные поперек дороги, проезд закрыли, — отмечает читатель.

На кадрах видно, что на пешеходном переходе со стороны улицы Станиславского лежат провода, проезд по дороге перекрыли с помощью техники для уборки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, на момент публикации информация об инциденте не поступила. Также журналист направил запрос в мэрию города.

В декабре на улице Бориса Богаткова, напротив дома № 165 водитель троллейбуса, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на обочину и врезался в световую опору. В момент аварии в троллейбусе находилось 10 пассажиров. Самого водителя зажало в салоне.

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