«Лежали оголенные провода»: новосибирец заявил о коллапсе на площади Станиславского из-за троллейбуса

Ночью в Новосибирске на площади Станиславского произошел транспортный коллапс. По словам очевидца, троллейбус сорвал провода, из-за этого на кольце перекрыли дороги.
Как рассказал НГС очевидец, инцидент произошел 4 января примерно в 21:00. Судя по скриншоту из сервиса 2ГИС, который прислал читатель, на кольце из-за инцидента перекрыли все проезды.
— Проехал троллейбус, сорвал все провода, по всему кольцу лежали оголенные поперек дороги, проезд закрыли, — отмечает читатель.
На кадрах видно, что на пешеходном переходе со стороны улицы Станиславского лежат провода, проезд по дороге перекрыли с помощью техники для уборки.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, на момент публикации информация об инциденте не поступила. Также журналист направил запрос в мэрию города.
В декабре на улице Бориса Богаткова, напротив дома № 165 водитель троллейбуса, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на обочину и врезался в световую опору. В момент аварии в троллейбусе находилось 10 пассажиров. Самого водителя зажало в салоне.