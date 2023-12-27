Одной дороги мало: власти занялись продлением улицы Кирова — поможет ли это городу и спасет ли его от пробок

Власти Новосибирска задумались над развитием дорожной инфраструктуры для Ключ-Камышенского плато, где в ближайшие годы начнется масштабная застройка. На прошлой неделе «Управление дорожного строительства» начало искать подрядчика, который подготовит проект продления улицы Кирова. Максимальная цена контракта составляет больше 33 миллионов рублей. НГС поговорил с экспертами, чтобы выяснить, действительно ли продление Кирова уменьшит количество пробок в Октябрьском районе. Также мы узнали, когда ждать начала строительства. Рассказываем подробности.
История проекта
О том, что улицу Кирова точно продлят до Ключ-Камышенского плато, стало известно в феврале 2023 года. Тогда в мэрии сообщили, что контракт на проектирование заключат до 15 мая, и подрядчик закончит работы к 30 апреля 2024 года. В ноябре власти сообщили, что проект подготовят к 2025 году. В итоге искать подрядчика начали в декабре. Заявки принимают до 12 января, а закончить работы победитель конкурса должен будет к 16 декабря 2024 года.
Предполагается, что на дороге сделают шесть полос. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснили, почему власти приняли решение об увеличении дороги.
— Продление улицы Кирова планируется с целью обеспечения прямой транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато. Строительство объекта планируется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Власти подчеркивают, что само строительство станет возможным только после окончания разработки проектно-сметной документации. Проект должен получить положительное заключение государственной экспертизы и целевое финансирование. Таким образом сроки строительства станут известны только после подготовки проекта, то есть не раньше 2025 года.
Спасение от пробок?
По мнению Вячеслава Ашуркова, главы новосибирского представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), продление дороги на Кирова поможет объезжать пробки.
— Любое увеличение улично-дорожной сети полезно. Конкретно это продление поможет всей локации на Ключ-Камышенском плато и улице Выборной. Не будем забывать, что многие используют этот проезд для объезда пробки на улице Большевистской и Бердском шоссе, поэтому эффект от модернизации будет положительным, — считает Вячеслав Ашурков.
Алексей Гриценко, один из создателей проекта «Комфортный регион», отметил, что Ключ-Камышенское плато застраивают не первый год, поэтому и вопрос транспортной доступности назрел давно. По словам эксперта, на подъем у планетария зимой проезд периодически блокируют грузовики. В результате другим автомобилистам остается только проезд через Выборную, перегруженную транспортом в районе жилых домов у НГПУ.
— Общественный транспорт, который представлен несколькими маршрутами автобусов и маршрутного такси, может двигаться только по улице Выборная, так как движение маршрутных транспортных средств через подъем у планетария запрещено. Поэтому чтобы добраться до центральной части города, жителям приходится делать большой крюк, — отметил Алексей Гриценко.
По словам урбаниста, продолжение улицы Кирова в связи с этим выглядит логичным. Согласно планам, улица рассчитана на шесть полос движения. Алексей Гриценко заметил, что вопрос в том, насколько это необходимо: при увеличении пропускной способности на окраине может возникнуть избыток личного транспорта в центральной части города.
— Кроме того, неизвестны сроки строительства Южного транзита, который бы мог перераспределить транспортный поток в другие части города. Без этого объекта однозначно будет усугубляться дорожная ситуация на улице Выборная в сторону улицы Большевистская, на старой части улицы Кирова и улицах, примыкающей к ней, — отметил эксперт.
Он также уточнил, что необходимо провести моделирование транспортных и пассажирских потоков, чтобы откорректировать маршруты общественного транспорта и организацию дорожного движения. По мнению Алексея Гриценко, запуск городских маршрутов по короткому пути от Ключ-Камышенского плато до центра положительно скажется на дорожной ситуации.
— Также необходимым будет строительство выделенной полосы для общественного транспорта по всей длине улицы Кирова для обеспечения надежного сообщения со станцией метро «Октябрьская» и центром, — считает урбанист.
По мнению Алексея Гриценко, чтобы избавиться от пробок, недостаточно надеяться только на развитие дорожной инфраструктуры. Стоит снизить спрос на личные автомобили, а для этого необходимо создание комфортного и регулярного общественного транспорта, обустройство платных парковок в центре и строительство социальных объектов в микрорайоне.
В ноябре НГС писал о том, что на Ключ-Камышенском плато начали строить французский квартал — тихий микрорайоне в европейском стиле. В будущем здесь реализуют крупный проект на десятки гектаров. Читайте подробнее о планах застройщиков в материале Лизы Пичугиной.