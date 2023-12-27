Одной дороги мало: власти занялись продлением улицы Кирова — поможет ли это городу и спасет ли его от пробок

История проекта

О том, что улицу Кирова точно продлят до Ключ-Камышенского плато, стало известно в феврале 2023 года. Тогда в мэрии сообщили, что контракт на проектирование заключат до 15 мая, и подрядчик закончит работы к 30 апреля 2024 года. В ноябре власти сообщили, что проект подготовят к 2025 году. В итоге искать подрядчика начали в декабре. Заявки принимают до 12 января, а закончить работы победитель конкурса должен будет к 16 декабря 2024 года.

Предполагается, что на дороге сделают шесть полос. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснили, почему власти приняли решение об увеличении дороги.