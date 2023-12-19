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Пассажир самолета из Новосибирска заявил о посадке во Внуково — рейс должен был приземлиться в другом аэропорту

В Москве вводили план «Ковер» из-за атаки БПЛА

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Самолет S7, летевший из Новосибирска в Домодедово, сел во Внуково

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Днем 19 декабря в московских аэропортах ввели план «Ковер» — самолеты не могли вылететь и сесть в них. Десятки рейсов оказались задержаны. Шесть прибывающих воздушных судов перенаправили в другие аэропорты, сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в Домодедово. Несколько бортов сели в Казани и Нижнем Новгороде.

Самолет S7 из Новосибирска, который должен был приземлиться в Домодедово, в итоге сел во Внуково. Об этом MSK1.RU рассказал читатель.

— За 20 минут до посадки пилоты объявили, что «аэропорт Домодедово не принимает самолеты из-за непогоды, поэтому через 40 минут мы совершим посадку во Внуково». Приземлились во Внуково, — рассказал читатель MSK1.RU.

В итоге пассажиров рейса высадили во Внуково. Как рассказал читатель, в нем сейчас довольно просторно.

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Это уже не первое закрытие столичных аэропортов из-за беспилотников. Всё, что об этом известно, мы собираем в отдельном сюжете. Рассказываем подробно о происходящем в онлайн-репортаже. Ранее Минобороны сообщило о девяти беспилотниках за ночь.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

СамолетS7План КоверЗакрытие аэропорта
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