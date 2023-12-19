Пассажир самолета из Новосибирска заявил о посадке во Внуково — рейс должен был приземлиться в другом аэропорту

Это уже не первое закрытие столичных аэропортов из-за беспилотников. Всё, что об этом известно, мы собираем в отдельном сюжете. Рассказываем подробно о происходящем в онлайн-репортаже. Ранее Минобороны сообщило о девяти беспилотниках за ночь.

