Пассажир самолета из Новосибирска заявил о посадке во Внуково — рейс должен был приземлиться в другом аэропорту

Днем 19 декабря в московских аэропортах ввели план «Ковер» — самолеты не могли вылететь и сесть в них. Десятки рейсов оказались задержаны. Шесть прибывающих воздушных судов перенаправили в другие аэропорты, сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в Домодедово. Несколько бортов сели в Казани и Нижнем Новгороде.
Самолет S7 из Новосибирска, который должен был приземлиться в Домодедово, в итоге сел во Внуково. Об этом MSK1.RU рассказал читатель.
— За 20 минут до посадки пилоты объявили, что «аэропорт Домодедово не принимает самолеты из-за непогоды, поэтому через 40 минут мы совершим посадку во Внуково». Приземлились во Внуково, — рассказал читатель MSK1.RU.
В итоге пассажиров рейса высадили во Внуково. Как рассказал читатель, в нем сейчас довольно просторно.
Это уже не первое закрытие столичных аэропортов из-за беспилотников. Всё, что об этом известно, мы собираем в отдельном сюжете. Рассказываем подробно о происходящем в онлайн-репортаже. Ранее Минобороны сообщило о девяти беспилотниках за ночь.