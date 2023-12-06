Сильный снег и ветер: в Новосибирске из-за непогоды взлетели цены на такси

В Новосибирске вечером 6 декабря влетели цены на такси. Причиной всему стал сильный снегопад, который обрушился на город. По словам читателей НГС, поездка по привычному маршруту обходится практически вдвое дороже.
— Обычно по этому маршруту езжу за 400–500 рублей, но сегодня цены поднялись в два раза. Домой буду на метро добираться, так дешевле и быстрее, — отметила Анастасия.
Приложение сервиса показывает повышенный спрос на машины, из-за чего стоимость поездки и стала выше. Также в городе образовались 11-бальные пробки. Подобная ситуация с заторами наблюдалась последний раз в 2019 году.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой.