Новосибирец получил 17 миллионов компенсации за ДТП – он попал в аварию на Bentley

Самую большую выплату по полисам каско в этом году получил житель Новосибирской области. После ДТП, в которое попал водитель Bentley Bentaiga, его автомобиль не подлежал восстановлению. Размер компенсации составил 17,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в «Росгосстрах».
Намомним, ранее мы писали, что вечером 22 сентября на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием Bentley Bentaiga. На дороге столкнулись две премиальные иномарки Genesis и Bentley. После чего владелец Bentley врезался в ограждение, второй участника аварии откинуло на проезжую часть, из-за чего на дороге образовалась пробка.
Вторую по величине выплату по каско в этом году также получил житель Новосибирской области. Как оказалось, водитель Mercedes-Benz G- Klasse при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с другим автомобилем. Размер выплаты владельцу Mercedes-Benz составил 15,3 миллиона рублей.
Ранее в Новосибирске водитель повредил авто из-за колодца на Залесского. Суд взыскал полмиллиона с дорожной службы.