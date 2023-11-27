«Там не освещено, плюс грязь и слякоть»: на Титова нашлась опасная яма — видео с места, где можно пробить колесо

Один из новосибирцев Сергей заявил редакции НГС, что за прошедшие выходные его автомобиль несколько раз случайно заехал в яму недалеко от перекрестка улицы Титова и Широкого переулка. С его слов, 2 раза это случилось в субботу, а потом еще 2 раза — в воскресенье 26 ноября. Колеса его машины не прокололись, так как они новые. Но некоторым всё-таки не удалось избежать пробития, уверен сибиряк.

