«Там не освещено, плюс грязь и слякоть»: на Титова нашлась опасная яма — видео с места, где можно пробить колесо

В Новосибирске автомобилистам обнаружили опасную дорожную яму на улице Титова. В ней, по словам очевидцем, машины прокалывают колеса.
Один из новосибирцев Сергей заявил редакции НГС, что за прошедшие выходные его автомобиль несколько раз случайно заехал в яму недалеко от перекрестка улицы Титова и Широкого переулка. С его слов, 2 раза это случилось в субботу, а потом еще 2 раза — в воскресенье 26 ноября. Колеса его машины не прокололись, так как они новые. Но некоторым всё-таки не удалось избежать пробития, уверен сибиряк.
В каждый из этих дней, по словам Сергея возле ямы стояло по несколько машин с поврежденными шинами.
В соцсетях на эту же проблему пожаловался еще один новосибирец, водитель Михаил. Он заверил, что после наезда на пробоину ему пришлось останавливать авто и менять колесо.
— Передо мной также пробили колеса 2 машины. Пока менял шину, пострадали еще 6 машин, — перечислил Михаил в посте паблика АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»
В разговоре с редакцией Сергей уточнил, в районе остановки «Широкий переулок» висит камера на 40 километров в час. И, как правило, автомобилисты не превышают там скорость, говорит он.
Новосибирец предполагает следующее: водители не всегда могут объехать яму, так как зачастую ее не видно из машины. Он заметил, что во время дождя она может заливаться водой, поскольку ливневки не справляются с количеством осадков.
— Там не освещено, плюс ко всему грязь и слякоть, — заявил водитель.
НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии.
Ранее жительница Новосибирска пожаловалась, что дорога на улице Учительской выглядела как после бомбежки. Там на асфальте образовалось большое разрушение.