В мэрии объяснили, почему один из участков на Учительской выглядел «как после бомбежки»

Большое разрушение образовалась на асфальте одного из участков улицы Учительской. Об этом на прошлой неделе на сайте отзывов сообщила жительница Новосибирска.
На фото, опубликованных девушкой, видно, что на участке дороги не было верхнего слоя асфальта. Об этом она написала следующее:
— Дороги на улице Учительская выглядят как после бомбежки. Никто их не делает. Машина подлетает, слетают бамперы.
В мэрии в ответ на запрос НГС объяснили, что в июле на перекрестке улиц Учительской и Авиастроителей выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия. Затем там приостановили ремонт из-за того, что на дорогу попала вода из аварийного водопровода. На момент выхода публикации все работы закончены, подытожили в мэрии.
НГС также рассказывал о том, что в Новосибирске хотят отремонтировать дорогу в Академгородке. Мы узнали, где пройдут работы.