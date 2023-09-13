В Новосибирске хотят отремонтировать дорогу в Академгородке — где пройдут работы

В техническом задании к закупке уточняется, что работы победитель конкурса должен выполнить до 29 марта 2024 года. Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства».



В конце 2022 года на сайте госзакупок объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации для ремонта дороги в Академгородке. Начальная цена контракта составила 1,8 миллиона рублей, победителем торгов стало ООО «Проект-Консалт». В начале 2023 года на сайте госзакупок появились данные о том, что заказчик расторг контракт с подрядчиком. Решение приняли в январе этого года.

