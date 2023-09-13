В Новосибирске хотят отремонтировать дорогу в Академгородке — где пройдут работы

В Новосибирске ищут подрядчика для разработки проекта ремонта дороги на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке. За выполнение работ победителю аукциона готовы заплатить 2,1 миллиона рублей.
Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок 11 августа. Подрядчику необходимо выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию для ремонта дороги.
Речь идет об участке улицы от проспекта Строителей до Морского проспекта. Его протяженность составит 2,4 километра, но точные размеры будут определяться при проектировании.
Проектная документация будет предусматривать ремонт покрытий примыкания дороги, а также восстановление существующих переходно-скоростных полос и другое. В проект также войдут восстановление площадок для остановки и стоянки автомобилей, замена автопавильонов на автобусных остановках и прочее. В состав проектной документации включат смету, проект организации ремонта и остальное.
В техническом задании к закупке уточняется, что работы победитель конкурса должен выполнить до 29 марта 2024 года. Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства».
В конце 2022 года на сайте госзакупок объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации для ремонта дороги в Академгородке. Начальная цена контракта составила 1,8 миллиона рублей, победителем торгов стало ООО «Проект-Консалт». В начале 2023 года на сайте госзакупок появились данные о том, что заказчик расторг контракт с подрядчиком. Решение приняли в январе этого года.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проект-Консалт» образовали в Санкт-Петербурге, гендиректором и учредителем фирмы выступает Екатерина Видяскина. С организацией заключили 15 госконтрактов на 27 миллионов рублей, в 13 из них исполнение было прекращено.
— В связи с тем, что подрядчик не приступил своевременно к исполнению контракта и выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к 31. 03.2023 становится невозможным, <…> принято решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта, — указано в решении учреждения.
Подать заявку на участие в конкурсе для разработки документации можно до 29 сентября, определить подрядчика планируется 2 октября. Источником финансированияработ выступает бюджет Новосибирска на следующий год.
Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал ускорить ремонт дорог. Он сообщил, что все работы необходимо завершить до конца сентября — первой декады октября.