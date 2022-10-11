В Академгородке и на Первомайке выбрали две дороги для ремонта — где они расположены

В Новосибирске подготовят проекты ремонта дорог на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке и на улице Героев Революции в Первомайском районе.

Аукционы на поиск подрядчиков объявило управление дорожного строительства города, за работы готовы заплатить 4,2 миллиона рублей.

