В Академгородке и на Первомайке выбрали две дороги для ремонта — где они расположены
На проект работ потратят 4,2 миллиона
В Новосибирске подготовят проекты ремонта дорог на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке и на улице Героев Революции в Первомайском районе.
Аукционы на поиск подрядчиков объявило управление дорожного строительства города, за работы готовы заплатить 4,2 миллиона рублей.
Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, проспект Лаврентьева отремонтируют на участке в 2,4 километра от проспекта Строителей до Морского проспекта. Покрытие на улице Героев Революции собираются обновить от улицы Первомайской до роддома
В проекте предусмотрят фрезерование, укладку выравнивающего слоя, обустройства пандусов, ремонт тротуаров и светофоров.
Заявки на участие в торгах принимают до 18 октября. Подрядчик должен подготовить проекты до 31 марта 2023 года.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске собираются отремонтировать улицы Учительскую и Мира. Проекты работ должны подготовить в начале следующего года.