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Ветром унесло: стало известно, зачем в центре Новосибирска запретили проезд по оживленной улице

Проясняющий ситуацию дополнительный знак пропал, скорее всего, на прошлых выходных

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Знак, запрещающий проезд, давно не актуальный

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Глава региональной Федерации автовладельцев Вячеслав Ашурков со ссылкой на департамент транспорта мэрии города объяснил, как на улице Мичурина, 37 в сторону улицы Гоголя появился дорожный знак «Движение запрещено», который запрещает проезд всему транспорту.

Выяснилось, что рядом с этим знаком висел еще один, который уточнял значение первого. Скорее всего, его снесло ураганным ветром на выходных.

— Там стройка справа была, и знак «Движение направо» был. И стройки уже нет, и стрелка отлетела, а знак остался. Внимательный автомобилист увидел это. Был запрещен поворот направо на стройку, — пояснил Вячеслав Ашурков.

Дорожный знак заметил в воскресенье, 19 ноября, читатель НГС. Редакция НГС также направила запросы в мэрию. Ответ до сих пор не поступил. На сегодня неизвестно, успели ли демонтировать ненужный знак в указанном месте.

Ранее НГС писал о том, что новосибирским водителям запретили поворачивать на одном из въездов на улице Большевистскую. Теперь, сообщают автомобилисты, им приходится ездить в объезд и делать большой крюк.

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Дорожный знакУлица МичуринаАшурковДепартамент транспортаМэрия Новосибирска
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