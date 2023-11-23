Ветром унесло: стало известно, зачем в центре Новосибирска запретили проезд по оживленной улице

Глава региональной Федерации автовладельцев Вячеслав Ашурков со ссылкой на департамент транспорта мэрии города объяснил, как на улице Мичурина, 37 в сторону улицы Гоголя появился дорожный знак «Движение запрещено», который запрещает проезд всему транспорту.
Выяснилось, что рядом с этим знаком висел еще один, который уточнял значение первого. Скорее всего, его снесло ураганным ветром на выходных.
— Там стройка справа была, и знак «Движение направо» был. И стройки уже нет, и стрелка отлетела, а знак остался. Внимательный автомобилист увидел это. Был запрещен поворот направо на стройку, — пояснил Вячеслав Ашурков.
Дорожный знак заметил в воскресенье, 19 ноября, читатель НГС. Редакция НГС также направила запросы в мэрию. Ответ до сих пор не поступил. На сегодня неизвестно, успели ли демонтировать ненужный знак в указанном месте.
Ранее НГС писал о том, что новосибирским водителям запретили поворачивать на одном из въездов на улице Большевистскую. Теперь, сообщают автомобилисты, им приходится ездить в объезд и делать большой крюк.