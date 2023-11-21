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«Неделю назад можно было, а сейчас — нет»: в центре Новосибирска повесили дорожный знак, запрещающий проезд по улице

Знак «Движение запрещено» установили на Мичурина в направлении улицы Гоголя

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Эксперты выдвинули версии — откуда знак появился тут

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В центре Новосибирска на улице Мичурина, 37 в направлении улицы Гоголя повесили дорожный знак «Движение запрещено». Его расположили на столбе рядом со знаками «Работает эвакуатор» и «Стоянка запрещена по нечетным дням». О необычном дорожном решении в редакцию НГС сообщил читатель НГС Сергей.

— Прошу разобраться в данной ситуации. На Мичурина в сторону Гоголя висит запрещающий знак. Неделю назад можно было ездить, а сейчас нет. Если этот знак неактуален, то снять нужно, — обратился мужчина.

Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков объяснил, что этот знак запрещает движение механических транспортных средств и используется обычно на территориях, где ограничен въезд. Например, жители либо сотрудники какого-либо учреждения могут въезжать, а не жители и не сотрудники — не могут.

— Появление данного знака на улично-дорожной сети Новосибирска вызывает много вопросов. Кто его повесил? По факту он противозаконен, потому что это — улично-дорожная сеть, и движение по ней открыто. Его там не должно быть. Даже если бы там велись дорожные работы, использовали бы знаки «Тупик» и «Дорожные работы», — отметил автоэксперт.

Вячеслав Ашурков добавил, что направил полученную информацию в департамент транспорта мэрии Новосибирска, чтобы специалисты разобрались в ситуации.

Член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев также отметил, что знак установлен в странном месте. Он предположил, что, возможно, знак установили по просьбам жителей местных домов, которым не нравится, что автомобилисты объезжают пробку на Красном проспекте по Мичурина, Гоголя, и далее.

Епанчинцев отметил, что в городе уже была такая практика — жители улицы Клубной возмущались, что жильцы близлежащих районов объезжали пробку на 2-й Станционной по их улице. Там, вспомнил автоэксперт, сначала дежурили инспекторы ГИБДД, а затем установили такой же знак.

Корреспондент НГС направил запросы в мэрию и в ГИБДД. В пресс-службе ГИБДД Новосибирска сообщили, что установка дорожных знаков возложена на мэрию Новосибирска, но предположили, что в данном случае знак могло просто развернуть. В ведомстве пообещали со своей стороны посмотреть, для чего он там висит. В мэрии Новосибирска на момент публикации материала не ответили на запрос НГС.

Ранее НГС писал о том, что новосибирским водителям запретили поворачивать на Большевистскую на одном из поворотов. Автовладельцы отметили, что теперь вынуждены делать крюк.

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