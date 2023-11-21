«Неделю назад можно было, а сейчас — нет»: в центре Новосибирска повесили дорожный знак, запрещающий проезд по улице

— Появление данного знака на улично-дорожной сети Новосибирска вызывает много вопросов. Кто его повесил? По факту он противозаконен, потому что это — улично-дорожная сеть, и движение по ней открыто. Его там не должно быть. Даже если бы там велись дорожные работы, использовали бы знаки «Тупик» и «Дорожные работы», — отметил автоэксперт.



Вячеслав Ашурков добавил, что направил полученную информацию в департамент транспорта мэрии Новосибирска, чтобы специалисты разобрались в ситуации.



Член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев также отметил, что знак установлен в странном месте. Он предположил, что, возможно, знак установили по просьбам жителей местных домов, которым не нравится, что автомобилисты объезжают пробку на Красном проспекте по Мичурина, Гоголя, и далее.