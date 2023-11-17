Строители показали четвертый мост с высоты после новостей о переносе сроков его сдачи — видео

Концессионер четвертого моста, группа ВИС, выложил видеоролик со стройки. В видео показали, как мост выглядит с высоты и перечислили его характеристики.
Видео появилось 15 ноября, на следующий день после новости о переносе даты сдачи моста на неопределенный срок. Как оказалось активную стройку прекратили еще в октябре. В своем телеграм-канале ВИС рассказал, что ролик был снят для форума и выставки «Транспорт России».
По данным ВИС, мост готов на 85%. Готовность развязки на левом берегу превышает 75%. Сам мост, сообщается в телеграм-канале компании, полностью построен, готов 114-метровый пилон, который удерживает вантовый участок, также произведен монтаж вантовой системы.
На этой неделе ВИС заявили, что причиной переносов стройки стало, в том числе, невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства, и спор будут решать в суде. НГС поговорил с экспертами и выяснил, как непонимание между сторонами может сказаться на стройке.