freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 88.95
eur 96.59
СрочноВ воскресенье придет ветер скоростью до 23 м/с
Все новости
Все новости
Стройка четвертого моста

Строители показали четвертый мост с высоты после новостей о переносе сроков его сдачи — видео

Мост должны были сдать в декабре 2023 года, но дату перенесли

1 904

Ролик сняли для форума «Транспорт России», который прошел 14 ноября

Поделиться

Концессионер четвертого моста, группа ВИС, выложил видеоролик со стройки. В видео показали, как мост выглядит с высоты и перечислили его характеристики.

Видео появилось 15 ноября, на следующий день после новости о переносе даты сдачи моста на неопределенный срок. Как оказалось активную стройку прекратили еще в октябре. В своем телеграм-канале ВИС рассказал, что ролик был снят для форума и выставки «Транспорт России».

По данным ВИС, мост готов на 85%. Готовность развязки на левом берегу превышает 75%. Сам мост, сообщается в телеграм-канале компании, полностью построен, готов 114-метровый пилон, который удерживает вантовый участок, также произведен монтаж вантовой системы.

На этой неделе ВИС заявили, что причиной переносов стройки стало, в том числе, невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства, и спор будут решать в суде. НГС поговорил с экспертами и выяснил, как непонимание между сторонами может сказаться на стройке.

По теме

Четвертый мостВидеоМинтрансНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter