Увеличат ли стоимость проезда в автобусах в Новосибирске? Отвечает мэр

В Новосибирске рассматривают возможность повышения стоимости проезда в наземном транспорте. Окончательное решение пока не принято.
Об этом стало известно во время пресс-конференции 2 ноября. Мэр Анатолий Локоть объяснил, что предложение повысить стоимость проезда в метрополитене до 38 рублей связано с инфляцией. Он уточнил, что пока неизвестно, увеличат ли цену до 38 рублей. После этого у главы города спросили, рассматривается ли повышение стоимости проезда в наземном транспорте.
— Как я сказал, эти вопросы решаются. Окончательного решения нет, — ответил мэр.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии о том, как может увеличиться цена на проезд.
После сообщений о возможном повышении цены проезда в метро НГС получил экономическое обоснование роста и поговорил об этом с экспертами.