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Увеличат ли стоимость проезда в автобусах в Новосибирске? Отвечает мэр

Этот вопрос рассматривают

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Вырастет ли цена на проезд в Новосибирске, пока неизвестно

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В Новосибирске рассматривают возможность повышения стоимости проезда в наземном транспорте. Окончательное решение пока не принято.

Об этом стало известно во время пресс-конференции 2 ноября. Мэр Анатолий Локоть объяснил, что предложение повысить стоимость проезда в метрополитене до 38 рублей связано с инфляцией. Он уточнил, что пока неизвестно, увеличат ли цену до 38 рублей. После этого у главы города спросили, рассматривается ли повышение стоимости проезда в наземном транспорте.

— Как я сказал, эти вопросы решаются. Окончательного решения нет, — ответил мэр.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии о том, как может увеличиться цена на проезд.

После сообщений о возможном повышении цены проезда в метро НГС получил экономическое обоснование роста и поговорил об этом с экспертами.

МетрополитенАвтобусыТрамвайАнатолий Локоть
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