Двести пятьдесят тысяч с инвалида, пятьдесят — с многодетной матери: как топят в судах клиентов каршеринга

250 тысяч с инвалида первой группы

Недавно Свердловский областной суд утвердил драконовский штраф для жительницы Екатеринбурга Елены Ц. Осенью 2022 года она арендовала легковушку в «Делимобиле», но вместо того чтобы сесть за руль самой, усадила своего знакомого. В пути их остановили сотрудники ГИБДД, заподозрили, что водитель нетрезв, и отправили каршеринговую машину на штрафстоянку. Юристы «Делимобиля» обратились в суд и взыскали с Ц. максимально возможную выплату — 250 тысяч рублей. При этом сама она не явилась на заседание.

— Автомобиль остановили сотрудники ДПС, и за рулем было третье лицо, то есть Ц. передала управление машиной другому человеку. Это очень жесткое нарушение правил сервиса, — объяснили в компании. — Кроме того, этот человек был в состоянии явного опьянения. Сотрудники ДПС попросили его пройти освидетельствование, но он отказался, после чего машину эвакуировали. Поэтому последовал указанный штраф за передачу руля плюс отказ от освидетельствования.

