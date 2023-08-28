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«Кто может поделиться едой?»: дороги на двух берегах Новосибирска встали в девятибалльные пробки

Движение затруднено практически во всех районах города

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Пользователи 2ГИС отметили на карте Новосибирска 7 ДТП, из-за которых затруднен проезд

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В конце рабочего дня понедельника 28 августа в Новосибирске образовались пробки на двух берегах. Сервис «2ГИС» оценивает дорожную обстановку на 17:30 в 9 баллов из 10.

Аналогичную оценку в 9 баллов дает и сервис «Яндекс.Пробки».

На момент публикации колом стоят Димитровский мост, Станционная, Связистов, Широкая, проезд Энергетиков, Вокзальная магистраль, Большевистская, Ватутина, Ипподромская, Кирова и практически весь центр Новосибирска. Затруднено движение еще более чем по двум десяткам городских улиц.

Вечер понедельника в Новосибирске по состоянию на 17:30

Вечер понедельника в Новосибирске по состоянию на 17:30

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Пользователи 2ГИС оставляют комментарии в связи с дорожной обстановкой.

— Кто может поделиться едой? — спрашивает пользователь в центре Новосибирска.

— Я просто хочу домой... — грустит пользователь с соседней улицы.

— Что происходит? — задается вопросом водитель с проезда Энергетиков. Вероятно, он гость в Новосибирске.

Накануне в Новосибирске в одной из пробок случился конфликт между водителями. Один плюнул в другого после отказа пускать его со встречной полосы в ряд.

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