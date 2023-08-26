Коллапс из-за фуры: новосибирец подсчитал, сколько дальнобойщик должен водителям за пробку

Длинномер разворачивается и задней частью прицепа цепляет высунувшуюся на перекресток Toyota Corona Premio. Казалось бы, виновник очевиден, но нет:



— Новая схема движения в действии! — негодует в комментариях под опубликованным в паблике видео подписчик «АСТ-54» Василий Д . — Я, конечно, стоял бы на месте Toyota подальше. Можно сказать, и его вина есть. Но основная вина на суперорганизаторах суперсхемы!