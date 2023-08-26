Коллапс из-за фуры: новосибирец подсчитал, сколько дальнобойщик должен водителям за пробку

В самом простом и однозначном ДТП всегда можно поискать альтернативного виновника (особенно если делаешь это, сидя на диване). Неделя не баловала подписчиков автомобильных пабликов яркими сценами столкновений в прямом эфире, но предмет для дискуссий всё равно нашелся: 21 августа на перекрестке Котовского и Станиславского водитель неповоротливой фуры хотел развернуться и зацепил мирно стоявшую легковушку. Жертвами этого бытового эпизода стали все несчастные автолюбители, не сумевшие выбрать другую дорогу: в глухой пробке на палящей жаре им пришлось стоять не менее получаса. Казалось бы, вина шофера грузовика очевидна... Но вдруг бедняга-дальнобойщик стал невинной жертвой новой схемы движения на площади Труда?! Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналисты НГС изучили короткое видео с запахом бензина и привкусом водительского отчаяния.
Этот день для жителей левобережья добрым явно не был. Не стоит обманываться, что улицы полупусты: во-первых, меньше чем в 300 метрах от перекрестка располагается площадь Труда, знаменитое «кольцо ада». А во-вторых, через считаные минуты пробка начнет собираться и здесь.
Длинномер разворачивается и задней частью прицепа цепляет высунувшуюся на перекресток Toyota Corona Premio. Казалось бы, виновник очевиден, но нет:
— Новая схема движения в действии! — негодует в комментариях под опубликованным в паблике видео подписчик «АСТ-54»
— Он не по схеме ехал, движение для грузовых по Станиславского запрещено, — не согласен с ним
Часть водителей просто решила выпустить пар и хоть в виртуальном пространстве, но высказать дальнобойщику, как «рады» были утреннему простою:
— Взыскать с водителя фуры весь материальный ущерб, который он причинил другим водителям своим тупым маневром. Примерно пять тысяч водителей стояли в пробке полчаса. Каждый из них зря сжег три литра бензина. Итого (
Справедливости ради: перекресток Котовского и Станиславского признавали одним из самых аварийно опасных в городе еще в 2017 году, когда новосибирцы еще не знали ни новой схемы движения на площади Труда, ни выражения «кольцо ада» и не подозревали, каким кошмаром обернется для автолюбителей строительство четвертого моста. Но для верности журналисты всё же посмотрели видео с автоюристом.
— Может быть, он выбрал такой путь и из-за новой схемы движения, только маневр в любом случае должен быть безопасным и не причинять вред другим участникам дорожного движения, — прокомментировала Мария Соловьева. — Водитель фуры при выполнении маневра обязан был убедиться в его безопасности.
Что же касается предложения взыскать стоимость «сожженного» в пробке бензина, это, уверена автоюрист, не более чем шутка. Впрочем, в суд можно и обратиться — но стоить быть готовым, что правовых последствий этот перформанс иметь не будет.
Ранее НГС писал о том, как на новую схему движения на «кольце ада» отреагировали прокуроры. Кажется, им тоже не очень понравилось стоять в бесконечных пробках