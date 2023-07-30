«Последствия дождя»: на Затулинке автобетоносмеситель завалился на бок из-за схода грунта

На Затулинке автобетоносмеситель лег на бок из-за схода грунта. Фото и видео происшествия опубликовали 30 июля в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор утверждает, что инцидент произошел из-за дождя.
— Два года назад рабочие сделали дорогу, но этим летом всё перекопали, прокладывали трубы. Естественно, дожди всё размыли и вот результат, — говорится в посте.
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на Зорге, 227.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием по этой ситуации, в организации пояснили, что уточняют информацию. Также журналист обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Новосибирске мусоровоз частично провалился в асфальт на улице Романова. Задняя часть автомобиля завязла в асфальте.