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«Последствия дождя»: на Затулинке автобетоносмеситель завалился на бок из-за схода грунта

Последствия аварии попали на видео

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Инцидент произошел на Зорге, 227

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На Затулинке автобетоносмеситель лег на бок из-за схода грунта. Фото и видео происшествия опубликовали 30 июля в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор утверждает, что инцидент произошел из-за дождя.

— Два года назад рабочие сделали дорогу, но этим летом всё перекопали, прокладывали трубы. Естественно, дожди всё размыли и вот результат, — говорится в посте.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на Зорге, 227.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК за комментарием по этой ситуации, в организации пояснили, что уточняют информацию. Также журналист обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее в Новосибирске мусоровоз частично провалился в асфальт на улице Романова. Задняя часть автомобиля завязла в асфальте.

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