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В Новосибирской области за 200 миллионов отремонтируют 6 километров дороги — на это уйдет полтора года

По дороге в сутки ездят тысячи автомобилей

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Дорогу начнут ремонтировать в этом году

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В Куйбышевском районе Новосибирской области отремонтируют 6 километров дороги Куйбышев — Северное. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок вчера, 21 июля. Начальная стоимость контракта — 208 297 306 рублей.

Закупку выложило учреждение «Управление контрактной системы». Как написано в описании объекта закупки, отремонтируют участок от 18 до 24 километра дороги. Начало работ — с даты заключения контракта, конец окончания работ — 11 октября 2024 года. Заявку можно подать до 31 июля.

Подрядчик должен будет сделать верхний слой покрытия, водопропускные трубы, установить дорожные знаки, автопавильон, сигнальные столбики. Также на дорогу будет нанесена дорожная разметка. В описании также добавили, что прогнозируемая интенсивность движения 5–10 тысяч автомобилей в сутки.

На первом этапе строительства Восточного обхода Новосибирска уложили покрытие на протяжении 10 километров. Сейчас работы на объекте продолжаются.

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