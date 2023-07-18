Грузовик столкнулся с «ВАЗом» под Новосибирском — пострадали два человека

В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадали две женщины.



ДТП произошло 18 июля в 17:20 в Ордынском районе. На автодороге К-17Р водитель автомобиля «Скания» ехал со стороны поселка Ордынское в направлении города Карасука, где столкнулся в попутной машиной «ВАЗ-212». По предварительным данным ведомства, водитель транспорта не выдержал безопасную дистанцию.

