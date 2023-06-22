freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняЖители села выступили против Люцифера
Все новости
Все новости

Две «Тойоты» и фура столкнулись у подъема на Октябрьский мост — на Большевичке пробка

Движение в сторону Красного проспекта затруднено

1 678

Авария усугубила дорожную ситуацию на Большевистской

Поделиться

На улице Большевистской вечером 22 июня у подъема на Октябрьский мост произошло ДТП с участием трех автомобилей — Toyota Platz и Vitz, а также фуры. Видеозапись с места ДТП опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео снято проезжающим мимо места ДТП водителем

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Информация о пострадавших не поступала. ГИБДД Новосибирска на момент выхода материала не комментировала дорожное происшествие.

По состоянию на 17:15 на улице Большевистской образовалась пробка в несколько километров.

Сегодня на трассе в Искитимском районе, недалеко от села Лебедевка произошло жесткое ДТП. Пострадал мужчина и несовершеннолетняя девочка, их доставили в Искитимскую ЦРБ.

По теме

ДТППробкаМассовое ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter