Две «Тойоты» и фура столкнулись у подъема на Октябрьский мост — на Большевичке пробка

На улице Большевистской вечером 22 июня у подъема на Октябрьский мост произошло ДТП с участием трех автомобилей — Toyota Platz и Vitz, а также фуры. Видеозапись с места ДТП опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54».
Информация о пострадавших не поступала. ГИБДД Новосибирска на момент выхода материала не комментировала дорожное происшествие.
По состоянию на 17:15 на улице Большевистской образовалась пробка в несколько километров.
Сегодня на трассе в Искитимском районе, недалеко от села Лебедевка произошло жесткое ДТП. Пострадал мужчина и несовершеннолетняя девочка, их доставили в Искитимскую ЦРБ.