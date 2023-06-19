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В НСО введут бесплатный проезд в электричках для части населения — кого коснется нововведение

Закон начнет действовать в 2024 году

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Соответствующие поправки в профильный региональный закон одобрили в правительстве НСО

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С 1 января 2024 года в Новосибирской области введут бесплатный проезд для ветеранов труда и тружеников тыла в электричках.

Такие поправки в региональный закон внесли в правительстве Новосибирской области 19 июня, сообщает официальный телеграм-канал правительства «Новосибирь».

Аналогичным правом уже пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане, а также жители региона, удостоенные почётных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали на какие девять выплат и льгот имеют право пенсионеры по всей стране.

Бесплатный проездЛьготы ветеранамТруженики тылаВетераны трудаЭлектрички
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